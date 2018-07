Roma : Roghi tossici - in un video 4 persone appiccano fiamme : Roma – Roghi tossici e smaltimento illecito di rifiuti. Sono questi i reati che vengono contestati ai quattro nomadi – tre uomini e una donna – raggiunti dalla misura cautelare dell’obbligo di firma nel campo nomadi di via di Salone, a Roma. Le misure sono state eseguite dalla Polizia di Roma Capitale questa mattina intorno alle 6, nell’ambito di un’indagine che vede indagati anche altri 19 soggetti. I nomadi ...

Roma - roghi tossici in campo nomadi : 19 indagati : Roma – Traffico e smaltimento illecito dei rifiuti nel campo nomadi di via di Salone, alla periferia di Roma. La polizia locale ha eseguito quattro misure coercitive personali. Le indagini, condotte dai Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale e Comando Generale, sono iniziate nel febbraio dello scorso anno in seguito alle numerose denunce presentate dai residenti per roghi tossici che si sviluppavano all’interno del campo. Secondo ...

Roghi in Grecia - il governo : "Colpa dei piRomani - abbiamo le prove" : Nessuna responsabilità politica, dunque, secondo il rappresentante del governo di Alexis Tsipras. Uno scaricabarile ribadito con sicurezza anche dal ministro della Difesa, Panos Kammenos, che giovedì ...

Roma - disastro ecologico nel Parco di Centocelle : liquami - carcasse d’auto e roghi nel polmone verde della Capitale : carcasse di automobili gettate senza criterio all’interno di uno dei parchi archeologici più importanti di Roma. Il principale polmone verde del quadrante est della Capitale, inondato di ferraglia, plastiche e una quantità imprecisata di olio usato, smaltiti alla buona. Avvallamenti sospetti sotto i quali nessuno è andato mai a fare verifiche. Il tutto, a pochi metri da ben 17 attività di autodemolizione, alcune delle quali fino a pochi anni fa ...

Roghi d'auto a Settimo - il piRomane confessa : Settimo Milanese , Milano, , 24 luglio 2018 - E' stato individuato e denunciato per incendio doloso plurimo e continuato il piromane che negli ultimi due mesi aveva incendiato ben 16 auto in quattro ...

Milano - ancora auto in fiamme : è caccia al piRomane notturno - 15 roghi in due mesi : Paura e rabbia tra i residenti di Settimo Milanese: "Si sa chi è, arrestatelo": ma non ci sono prove

Roma - nube tossica per le auto rubate : inferno roghi al campo nomadi : inferno senza fine al campo nomadi di Castel Romano, l'insediamento sulla Pontina di fronte all'Outlet e a Cinecittà World, dove sabato sera sono state incendiate una trentina di auto rubate. Tante le ...

Caldo - scirocco e piRomani : è già emergenza incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...