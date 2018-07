Roma | Marcano | “con il Barcellona vogliamo vincere”

Calciomercato - Marcano : “Roma grande club - prime sensazioni buone” : “Ho ritenuto la Roma era il progetto migliore, mi hanno voluto subito e mi ha lusingato questo interesse. Potevo restare al Porto e avevo altre possibilità, ma ho scelto di fare questo passo”. Lo ha detto il neo difensore Ivan Marcano in conferenza stampa a Trigoria. “Sto procedendo per gradi, devo imparare in fretta la lingua e devo conoscere meglio i compagni, conoscevo già Manolas, con cui ho giocato insieme. Ma le ...

Roma - Marcano : 'Lotterò per essere titolare. Juve favorita? Lo dicevano anche del Benfica' : È arrivato a Roma nonostante le tante offerte e la possibilità di restare in Portogallo, Marcano farà comodo a Di Francesco che aggiunge un nuovo difensore alla rosa a disposizione: 'C'è molta ...

Roma - Monchi : 'Ancora nessuna offerta per Alisson. Marcano perfetto per la nostra difesa' : il primo giorno di ritiro della Roma, che è pronta a cominciare la nuova stagione. Tanti i nuovi volti nella rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco: sono stati infatti già dieci i colpi di ...

La Roma presenta Marcano e scherza su Twitter : 'La sua rovesciata come quella di Bale' : La Roma presenta ai social Ivan Marcano con un paragone pesante: l'account Twitter della Roma ha pubblicato sul proprio profilo una rovesciata dell'ex difensore del Porto e l'ha confrontata con il gol ...

La Roma ufficializza Marcano : Con una nota sul proprio sito internet, la Roma ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il 30enne difensore spagnolo Marcano. L'accordo è 'per le prossime tre stagioni sportive, con rinnovo ...

Roma - visite mediche per Marcano : 12.15 - Terminata la prima parte delle visite mediche, Marcano si sposta all'interno dell'istituto Medicina dello Sport, sempre a Villa Stuart. 9.00 - Marcano ha raggiunto Villa Stuart insieme a ...

Calciomercato Roma - visite mediche per Marcano : Sono in corso le visite mediche per il nuovo acquisto della Roma Ivan Marcano. Il 30enne difensore spagnolo si è presentato questa mattina intorno alle 9 a Villa Stuart accompagnato da Federico Balzaretti. Presenti anche alcuni tifosi giallorossi all’entrata della clinica che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per fare dei selfie in compagna del nuovo acquisto. (AdnKronos) L'articolo Calciomercato Roma, visite mediche per ...

Roma - il primo colpo è Ivan Marcano : domani le visite mediche : Ivan Marcano è un nuovo calciatore della Roma, il difensore ha lasciato il Porto per approdare alla corte di mister Di Francesco Ivan Marcano è arrivato a Roma. Il difensore spagnolo, svincolatosi dal Porto, è sbarcato nella Capitale nel tardo pomeriggio per la firma del contratto con la Roma. Al suo arrivo a Fiumicino, Marcano è stato fotografato con una sciarpa giallorossa al collo con su scritto: ‘Io ci sono, in mezzo ai ...

Roma - ecco Marcano : firmerà un triennale - domani le visite. Kluivert jr si avvicina : Ivan Marcano è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 18,50 con un volo proveniente da Alicante: maglietta grigia e sciarpa giallorossa al collo. Il centrale del Porto firmerá un contratto che lo ...