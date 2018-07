Roma | Manolas | ' Non so chi sia Malcom e non lo saluterò'

Roma - Manolas : "Malcom? Non so chi sia - non lo saluterò" : Kostas Manolas, difensore della Roma. Lapresse Poco ma sicuro, ai Romanisti questa risposta piacerà: 'Malcom? Non so chi sia, non lo conosco, prima non conoscevo neanche il suo nome. Non ci sono ...

Roma - esclusiva Manolas : 'Cristiano Ronaldo? Non mi spaventa - lo sfido in velocità' : CR7 è tra i migliori al mondo, lui e Messi hanno vinto cinque Palloni d'Oro e hanno fatto più di cento gol in Champions. Ronaldo è un giocatore di altissimo livello ma noi non dobbiamo avere paura di ...

Manolas : 'Pronto a sfidare Ronaldo. Futuro? Io resto a Roma - Alisson...' : Cosa ha in più CR7 rispetto agli altri? 'Lui è tra i migliori al mondo, insieme a Messi. Ha vinto 5 palloni d'oro, ha segnato oltre 100 gol in Champions, è un giocatore di altissimo livello ma non ...

Roma - inizia il ritiro a Trigoria. Manolas : 'Felice di rimanere. Possiamo fare meglio dell'anno scorso' : La Champions è la competizione più bella del mondo e spero che anche quest'anno potremo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Non abbiamo paura di nessuno, soprattutto quando ci accompagnano i nostri ...

Manolas carica la Roma : "Faremo grandi cose"/ "Felice di restare : ai nuovi dico di metterci la testa" : Manolas carica la Roma: "Faremo grandi cose". Il difensore giallorosso si dice felice di restare in giallorosso, ecco le sue parole sulla corsa scudetto(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Roma - Manolas : 'Aiuterò i nuovi - possiamo fare meglio dello scorso anno' : 'C'è sempre da migliorare anche se sei Cristiano Ronaldo o Leo Messi'. La carica di Kostas Manolas per la nuova stagione si intuisce dalla dichiarazioni rilasciate pochi minuti prima del ritiro che ...

Roma - Manolas : "Lotteremo duramente. Ai nuovi dico : metteteci la testa" : Cristiano Ronaldo? Il più forte del mondo" PRESENTE E FUTURO - Pur avendo una clausola che gli consentirebbe di andar via per poco più di 30 milioni, il greco sembra perfettamente integrato nel ...

Manolas : 'Io - la Roma e quel calcio in cu.. di Totti. Farei la differenza anche al Barcellona' : Vieni a Roma quando sono fuori e capirai l'amore e il rispetto del mondo. Ti alleni l'estate? Ogni giorno, la squadra ci dà il programma. Non voglio fare di testa mia. Avevo un allenatore. Ora sto ...

Roma - Manolas non va più via : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Alisson: «Da Roma tifano per me» Parnasi: Ho pagato tutti i partiti Roma, Bianda si presenta

Roma : Manolas si - Florenzi forse : Bianda è l’ultimo arrivato a Trigoria. Il centrale difensivo classe 2000 ex Lens è un calciatore sul quale Monchi ritiene si possa lavorare. E’ un prospetto sicuramente interessante per il futuro anche se con pochissima esperienza, appena una manciata di presenze nella B francese. Di fatto il suo arrivo era stato confermato dal Ds giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione di Pastore: “Siamo molto vicini ...

Calciomercato Roma : Monchi blinda Manolas e Pellegrini : “Siamo contenti di quanto fatto finora” e per quanto riguarda Manolas e Pellegrini “siamo tranquilli, sono al 100% della Roma”. Così il ds della Roma Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore sul mercato del club giallorosso. “Il mio lavoro di ds è quello di far trovare all’allenatore una squadra pronta e una gran parte del lavoro è stata fatta – aggiunge il manager spagnolo ...

Roma - Monchi : 'Manolas e Pellegrini sono nostri al 100% ' : Monchi al fianco di Pastore in conferenza stampa ha risposto così alle domande dei giornalisti. La scelta di Pastore. 'Ha dimostrato di avere grande qualità. Vogliamo alzare il livello della squadra e ...

Calciomercato Roma - Monchi fa il punto : problemi per Florenzi - le ultime su Manolas e Alisson : “Su Florenzi non è facile”, Monchi fa aumentare le perplessità attorno alla permanenza del terzino in quel di Roma: rinnovo complicato “Aspettiamo che finisca il Mondiale ma fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta per Alisson. Il mio lavoro è pensare ad oggi, e al mio telefono non sono arrivato offerte. Devo lavorare con la realtà”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, fa il punto della situazione sul mercato ...

Manolas all'Inter?/ Calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco : Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:38:00 GMT)