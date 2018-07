Roma | lezioni integrate di nuoto e nuoto sincronizzato tra ragazze con disabilità e non

A Roma il Municipio III si fa “Grande come una città” : arrivano le lezioni aperte negli spazi pubblici : Col titolo "Grande come una città" partono le lezioni aperte negli spazi pubblici del III Municipio della Capitale volute dall'assessore alla cultura della minigiunta capitolina, lo scrittore Christian Raimo, che dichiara: "Provare a fare una cosa del genere mi sembra un modo per fare politica oggi". Si inizia il 1 agosto con il linguista Luca Serianni che parlerà di "Lingua italiana come cittadinanza".Continua a leggere

Roma - maltrattava bambini durante lezioni Corano : arrestato bengalese : Roma, maltrattava bambini durante lezioni Corano:arrestato bengalese Roma, maltrattava bambini durante lezioni Corano:arrestato bengalese Continua a leggere L'articolo Roma, maltrattava bambini durante lezioni Corano:arrestato bengalese proviene da NewsGo.

Unilever : al via le selezioni per l'Hackathon a Napoli - Roma e Milano : Saranno 216 i giovani , tra laureandi e neolaureati, chiamati a cimentarsi per l'Hackathon Unilever 'Sai immaginare il futuro?' , una sfida di 24 ore che vedrà 36 team confrontarsi su tre challenge, ...

Stadio Roma - Parnasi diceva : "Con elezioni spenderò qualche soldo" : "Adesso non mi costa molto...una volta non hai idea". Lo dice Luca Parnasi in una intercettazione ambientale riportata nell'ordinanza di custodia cautelare di quasi 300 pagine dell'inchiesta sulla ...

Stadio Roma - la telefonata di Parnasi : 'Spenderò qualche soldo per le elezioni' : L'imprenditore Luca Parnasi , general contractor per la costruzione del nuovo Stadio della Roma con la sua Eurnova a pochi mesi dalle ultime elezioni si sfogava con i suoi: 'Spenderò qualche soldo per ...

La Aquarius diventa caso diplomatico. Roma alla Francia : "L'Italia non accetta lezioni ipocrite" : È inammissibile giocare alla politica con delle vite umane, lo trovo immondo". Iniziato il trasbordo dei primi 100 dall'Aquarius E' iniziato, intanto, il trasbordo dalla nave Aquarius dei primi 100 ...

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - DIRETTA : VINCE LEGA - PERDE M5S/ Roma : grillini flop - niente ballottaggi : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. LEGA trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:22:00 GMT)

PD Roma : Elezioni - risultato straordinario : Roma – Il Pd Roma esprime in una nota la propria soddisfazione per l’ultima tornata elettorale. “Siamo molto soddisfatti dei risultati delle Elezioni municipali. Il Partito Democratico risulta primo partito di Roma con il 25%. Offre un contributo determinante alla vittoria al primo turno di Amedeo Ciaccheri in VIII Muncipio e alla conquista del ballottaggio in III Municipio con Giovanni Caudo”. “In entrambi ...

Risultati municipi Roma " Elezioni Comunali 2018 - Sky TG24 - : Nei municipi III e VIII ha votato meno del 30% degli elettori. Movimento 5 stelle fouri da ballottaggio nel Nomentano, dove la partita sarà fra i candidati Caudo , csx, e Bova , cdx, . Alla Garbatella ...

Roma - elezioni nei Municipi VIII e III : centrosinistra batte M5s - affluenza ai minimi : Da Garbatella Ciaccheri , che riconquista il quartiere storicamente a sinistra , lancia la sfida politica al Campidoglio, fatta di una presenza forte e visibile sul territorio non soltanto come ...

Elezioni a Roma - batosta per Raggi nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Per Virginia Raggi trattasi di batosta: nei Municipi di Roma al voto nella giornata di domenica il centrosinistra batte nettamente il M5s. centrosinistra vincente al I turno in VIII Municipio e davanti...

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...