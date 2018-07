Roma | El Shaarawy esce allo scoperto e svela il suo futuro | il partente sarà Perotti?

Roma - Monchi negli Usa : vertice di mercato con Pallotta. El Shaarawy : "Resto" : Monchi vola negli Usa. A Dallas, il direttore sportivo assisterà a Roma-Barcellona della International Champions Cup, fischio d'inizio alle 4 italiane di mercoledì, e avrà una riunione con il ...

Roma - contro il Tottenham fuori El Shaarawy e Karsdorp : Kluivert osservato speciale : Karsdorp ed El Shaarawy non saranno a disposizione della partita contro il Tottenham che si giocherà questa sera alla 19.05 , alle ore 4.05 italiane, in diretta tv su Sky Sport , all'SDCCU Stadium Di San Diego. L'olandese desta qualche preoccupazione per via di alcuni problemi muscolari che ne ritardano l'inserimento in formazione. Il Faraone, invece, ha un fastidio ...

Tournée Roma - rifinitura tattica in vista del Tottenham : out El Shaarawy e Karsdorp LIVE : CRONACA ALLENAMENTO Ore 11.08 , 20.08, - La squadra comincia ad uscire dal campo, mentre in tre si trattengono: Kluivert, Bianda e Lorenzo Pellegrini si sono trattenuti per un lavoro extra sui ...

Torino - assalto ad El Shaarawy : tutti i dettagli dell’affare con la Roma : El Shaarawy potrebbe essere l’innesto tanto atteso da Mazzarri per il suo Torino, il calciatore piace da tempo e con l’arrivo di un esterno a Roma potrebbe partire Torino, contatto con Stephan El Shaarawy. La situazione attorno al Faraone della Roma è molto delicata. Il futuro del calciatore dipende dall’arrivo di Malcom in giallorosso, qualora il brasiliano (o un altro esterno) arrivasse alla corte di Di Francesco, ...

Roma - El Shaarawy : "Quest'anno voglio almeno 10 gol" : Pensare che sono già quasi dieci anni dal suo esordio in Serie A un po' fa effetto eccome. E forse anche a lui, che il 21 dicembre 2008 calcò per la prima volta un campo della Serie A a poco più di 16 ...

Ritiro Roma : visite mediche di rito per Stephan El Shaarawy : E’ tempo di visite e di preparare la nuova stagione in casa Roma. Dopo diverse voci di calciomercato, oggi e’ arrivato a Villa Stuart, per le visite mediche di rito, Stephan El Shaarawy. La concorrenza in attacco nella nuova squadra plasmata da Monchi e Di Francesco e’ tanta ma il “Faraone” non sembra preoccupato.L'articolo Ritiro Roma: visite mediche di rito per Stephan El Shaarawy sembra essere il primo su ...