Roma Da Di Maio aiuto alla Raggi | ripartono i cantieri

Ilva : presidente della Provincia di Taranto e sindaci dell'area di crisi saranno a Roma Domani il confronto convocato dal ministro Di Maio. ... : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

Salvini - primo selfie social in spiaggia : 'Altro che Maiorca - viva la Romagna' : Nuovo tweet di Matteo Salvini, con tanto di selfie in riva al mare, all'indomani della decisione del consiglio comunale dell'isola spagnola che ha votato all'unanimità una mozione per bandirlo come '...

Salvini su Facebook : "Evviva la Romagna - altro che Maiorca - baci ai rosiconi" : Matteo Salvini ha 'postato' su Facebook un suo 'selfie' in spiaggia. "Primo bagno dell'anno. Evviva la Romagna, altro che Maiorca, baci ai rosiconi", ha scritto il ministro dell'Interno, che nella foto appare a petto nudo.Il riferimento polemico è alla decisione del Consiglio comunale di Maiorca di proclamarlo "persona non gradita" per le sue posizioni su migranti e Rom. Già da ieri, Salvini, che si trova per qualche giorno in ...

Ilva : Di Maio convoca tavolo a Roma : ANSA, - Roma, 27 LUG - Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha convocato per lunedì prossimo alle 10, presso il Mise, il tavolo interistituzionale per presentare la ...

Roma, 26 lug. (AdnKronos) – "La polizia locale smentisce alcun tipo di scontro. E' stato uno sgombero pacifico e lo ritengo legittimo". A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato sullo sgombero del Camping River questa mattina a Roma.

Confindustria contro Luigi Di Maio sul decreto dignità : 'Va corretto - evitiamo brusche retRomarce' : Legnata di Confindustria al decreto dignità , cavallo di battaglia di Luigi Di Maio , che 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle ...

Se Roma diventa l'ennesimo spot per Raggi e Di Maio : I due avviano una cabina di regia per la Capitale: l'occasione per rilanciare l'immagine di un Movimento coeso dopo i problemi dei mesi scorsi

Roma - incontro Raggi – Di Maio. Riparte il tavolo per la Capitale. E diventa una “cabina interministeriale” : Si parte da una base minima di 2 miliardi di euro, ma stando alle istanze capitoline fin qui snocciolate il valore complessivo potrebbe superare i 10 miliardi. Con possibili effetti già nella prossima manovra finanziaria. Il primo incontro istituzionale ufficiale fra Virginia Raggi e Luigi Di Maio si traduce nella riapertura, di fatto, del tavolo per Roma interrotto prima delle elezioni per via delle “incomprensioni” fra la sindaca e l’allora ...

Bekaert chiude e delocalizza in Romania. Per Di Maio è 'un insulto allo Stato' : ... ha detto Di Maio, al termine del tavolo, ribadendo che 'loro avranno un primo sponsor negativo nel mondo che sarà il governo italiano'. 'Purtroppo - ha spiegato il ministro - su questo tavolo devo ...

L’ira di Confindustria : “Di Maio innesta la retRomarcia sul lavoro” : I grillini al potere iniziano a danneggiare pesantemente l’Italia e l’economia italiana. Ne sono convinti sia gli esponenti di Confindustria