Roma | Camping River a Prima Porta | ex abitanti davanti stazione

Campo Rom Camping River di Roma. Finalmente ordine e legalità, dalle parole ai fatti. - matteosalvinimi : Campo Rom Camping River di Roma. Finalmente ordine e legalità, dalle parole ai fatti. - matteosalvinimi : È in corso lo sgombero del campo Rom Camping River di Roma. Legalità, ordine e rispetto prima di tutto! - Giorgiolaporta : La pacchia è finita anche per i #rom! Ecco il #video dello sgombero di questa mattina a #Roma del #CampingVillage.

(Di lunedì 30 luglio 2018)– Si trovano quasi tutti agli ‘esuli’ deldi. Decine di famiglie si sono accampante sulla piazzaalla, da venerdi’ (giorno dello sgombero) con bambini di tutte le eta’, una in particolare con la sindrome di Down. “Siamo tutti qui, dormiamo in strada con coperte sul marciapiede. Non c’e’ stata alcuna assistenza dal Comune se non le loro proposte di dividere le famiglie”. Con il caldo torrido e nessun riparo le giornate sono particolarmente lunghe: “Siamo sparsi in questa piazza a cercare un po’ d’ombra. C’e’ chi va a fare un po’ di spesa, chi va a lavorare, ma non sappiamo che fare e viviamo alla giornata”. Intanto poco fa le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per identificare i rom presenti a seguito di segnalazioni da ...