ROM | FDI | protesta contro spostamento a via Ramazzini

SONDAGGI POLITICI/ Governo Conte pROMosso dalle ‘opposizioni’ : piace al 77% degli elettori Forza Italia-FdI : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo Lega-M5s a gonfie vele, pari al 30%. elettori del Centrodestra premiamo i gialloverdi(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:45:00 GMT)

Rocca (FDI) : ROM - Raggi incoerente e ignorante : Roma – “Non vuole ammettere che il suo piano rom non è mai partito ed è fallito sul nascere. E’ questo il problema del Sindaco Raggi, tanto da arrivare a dire accanto al Ministro Salvini che è favorevole agli sgomberi dei campi. Un’affermazione alquanto incoerente da parte di chi ha approvato un piano per spendere i nostri soldi per pagare viaggio di ritorno in Romania (per ora 14 persone), concedere contributi per ...

La voce della Politica Potenza - delegazione di FdI a ROMa : La centralità Politica di FdI negli ultimi anni, attiva come pochi nei territori e vicina alla gente, è stata oggetto di una lunga discussione con Giorgia Meloni, Guido Crosetto, Francesco ...

FDI : flash mob a ROMa per emergenza buche Capitale : Roma – Cartelli con la scritta ‘Cittadini con lo spray. Raggi, perche’ le buche non le tappi mai?’, foto di voragini transennate con striscioni ironici ‘Attenzione agli scavi archeologici’. flash mob di Fratelli d’Italia oggi pomeriggio in Campidoglio, con alcuni militanti del partito, guidati dal capogruppo capitolino Andrea De Priamo e dalla consigliera Lavinia Mennuni, che si sono dati appuntamento ...

ROM - Rocca (FDI) : soldi ai ROM per andare via - ultima follia della Raggi : “ultima trovata del Sindaco Raggi e dei 5 stelle per provare a mandare via qualche decina di rom sui quasi 20.000 presenti a Roma è quella di dare 3000 € a famiglia per tornarsene in Romania” lo dichiara in una nota Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI. “soldi nostri, poiché, come specificato dall’amministrazione saranno presi dal bilancio comunale, soprattutto, soldi gettati al vento visto che non ...

ROMa - FdI mostra magliette blu "contro magliette rosse radical chic" : ... che gli estremisti dell'accoglienza ai migranti non mancano di ostentare e di sovraesporre mediaticamente in ogni occasione in cui ci sia da attaccare la politica interna del nuovo Governo. L'...

ROMa : FDI - 6 consiglieri Municipi lasciano partito : Roma – Alcuni consiglieri di FDI hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Si tratta di Emiliano Corsi e Giusy Guadagno del Municipio V, Daniele Catalano del Municipio XI, Giovanni Picone, Marco Giudici e Francesca Grosseto del Municipio XII. “Abbiamo deciso di uscire dal gruppo di Fratelli d’Italia nei nostri Municipi. Non condividendo più la linea politica di un partito che, al livello locale e nazionale, e’ ...

ROMa - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Silvestroni (FDI) : ROMa - rilancio mobilità : Roma – Marco Silvestroni, deputato di FdI, ha commentato il Def. La cui discussione e’ al via alla Camera proprio questa settimana. “rilancio della mobilità in Provincia di Roma e assistenza gratuita agli anziani soli. Queste le mie proposte all’interno della risoluzione che Fratelli d’Italia depositerà in questi giorni al Documento di Economia e Finanza”. “Nel dettaglio – spiega Silvestroni ...

VIA GIORGIO ALMIRANTE A ROMA : GAFFE VIRGINIA RAGGI/ Video - prima sostiene voto FdI-M5s poi contro-mozione : Via GIORGIO ALMIRANTE a ROMA, VIRGINIA RAGGI ferma tutto: Video, dopo voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, 'nessuna strada intitolata'.

Via Giorgio Almirante a ROMa : sì 5 Stelle a Fdi. Poi lo stop di Raggi : Via Giorgio Almirante appare e scompare nel giro di poche ore nella toponomastica di Roma. Nel pomeriggio, con i voti dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, il Consiglio comunale ha dato l'ok...

Via Giorgio Almirante a ROMa - Virginia Raggi ferma tutto/ "No strada a leader MSI" sindaca contro voto M5s-FdI : Via Giorgio Almirante a Roma, Virginia Raggi ferma tutto: dopo il voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, "nessuna strada intitolata a segretario del Movimento Sociale"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Via Giorgio Almirante a ROMa : sì 5 Stelle a FdI. Poi lo stop di Raggi : Via Giorgio Almirante appare e scompare nel giro di poche ore nella toponomastica di Roma. Nel pomeriggio, con i voti dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, il Consiglio comunale ha dato l'ok...

Via Giorgio Almirante a ROMa : sì 5 Stelle a mozione FdI - l'ira della comunità ebraica. Poi il dietrofront della Raggi : Con i voti di dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...