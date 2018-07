Riva in Sardegna con Riva Brand Experience e due mostre

Il cane sta male mentre si trova in vacanza in Sardegna : il milionario russo lo manda a Mosca con il jet pRivato : Il cane sta male e il milionario russo noleggia un jet privato per rimandarlo a casa, in Russia, e essere curato dal suo veterinario. Come riportato da La Nuova Sardegna, il magnate era al Forte Village, resort di lusso sull’isola, e quando si è reso conto che il suo animale non stava bene, ha deciso di non fidarsi troppo dei veterinari sardi e di chiamare subito il pilota del suo aereo. In men che non si dica, il cane si è ritrovato dal ...

Fedez ha paura dell’aereo… pRivato! Le vacanze in Sardegna del rapper accanto a Chiara Ferragni e Leone [VIDEO] : Fedez e Chiara Ferragni volano in vacanza col jet privato, in Sardegna con la coppia c’è anche il piccolo Leone Fedez vola in Sardegna accanto alla sua amata famiglia. Con Chiara Ferragni e Leone al seguito, il rapper ha preso un jet privato e si è recato in Costa Smeralda, in cui si godrà un paio di giorni di relax. L’allegra ‘combriccola’ prende un aereo tutto per sè per andare in vacanza, ma le turbolenze non ...

Meteo - arRiva la settimana bollente : in Sicilia e Sardegna temperature sopra i 40 gradi : settimana bollente quella che sta per iniziare domani. Da Lunedì 9 a Domenica 15 Luglio è attesa un' escalation termica che potrebbe farci vivere i giorni più caldi di questa strana Estate . Lo rivela ...

IRENE GRANDI SI È SPOSATA IN SARDEGNA/ Nozze pRivatissime con Lorenzo Doni : "Un legame pulito" : IRENE GRANDI ha sposato l'avvocato Lorenzo Doni in gran segreto in SARDEGNA nella chiesta di San Pietro a Narbolia. Le Nozze celebrate davanti a pochi intimi.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Previsioni Meteo Sardegna : arRiva l’anticiclone africano - picchi fino a 36°C e afa : L’anticiclone africano porterà in Sardegna nel fine settimana alte temperature, con picchi fino a 36°C e afa. “Sarà il vero primo fine settimana con clima estivo: sul Mediterraneo si va consolidando un campo di alta pressione. Sabato il cielo sarà sereno, con qualche formazione di nuvole nel pomeriggio ma solo a ridosso dei rilievi. La ventilazione si disporrà a regime di brezza sull’area settentrionale dell’isola mentre ...

PEARL JAM IN COSTA SMERALDA/ Eddie Vedder e compagni invitati alla festa pRivata vip in Sardegna : Sconcerto tra i fan della band americana che solo pochi giorni fa si esibiva davanti a decine di migliaia di persone cantando per i migranti: concerto privato per un vip della COSTA SMERALDA(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:04:00 GMT)

Tortu - un gene di famiglia : la dinastia arRiva dalla Sardegna e conquista il mondo : Non c'è un 'metodo Tortu', cioè un codice d'allenamento che sia un breviario che papà Salvino possa consultare e pedissequamente applicare all'allenamento di un ragazzo normale, qual è suo figlio ...