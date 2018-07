Renzi | ' Gli attacchi razzisti sono una emergenza | chi sta al governo non lo neghi'

Provino superato - il figlio di Matteo Renzi in ritiro con l’Udinese Primavera : Francesco Renzi, giovane attaccante classe 2001 - figlio dell'ex Presidente del Consiglio - ha superato il periodo di prova con l'Udinese Primavera. L'articolo Provino superato, il figlio di Matteo Renzi in ritiro con l’Udinese Primavera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pd - Boccia : “Renzi e cena coi suoi all’Aventino? Meglio feste dell’Unità. Con la politica dei maggiordomi non si va lontano” : “Renzi è libero di organizzare le cene che vuole, dove vuole e con chi vuole. Io preferisco le feste dell’Unità. Però era una cena che non mi pareva fosse ludica. Ed è stata comunicata come cena politica per la riorganizzazione del Pd: penso che sia un tentativo, tra i tanti, di Renzi per mostrare i muscoli, per fare vedere che è ancora lui a comandare e a dettare la linea politica. Tutti esercizi che ci riportano a una politica ...

Pd - Minniti spariglia il congresso "Renzi non è finito - grandi doti" : “Tutto si tiene” scrive Beppe Sala, Sindaco di Milano sotto un post Instagram che annuncia l’inaugurazione della sede Apple con i cui oneri di urbanizzazione verrà finanziato il piano periferie. Tre milioni di euro che vanno ad aggiungersi all'1,4 mln di euro per le piccole imprese nei quartieri difficili e ad oltre... Segui su affaritaliani.it

Air Force Renzi rottamato da Di Maio e Toninelli/ Ultime notizie - Travaglio : “Almeno lo avesse comprato" : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:27:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 luglio : Addio all’Air Force Renzi : 150 milioni per non volare mai : Ancien Régime “Basta sprechi”: l’Air Force Renzi resterà nell’hangar Il governo ordina di disdire l’accordo del gigantesco aereo voluto dall’ex premier. milioni di euro risparmiati di Toni De Marchi Il bonus Renzusconi di Marco Travaglio Il Corriere lancia un giusto allarme sulla mancanza di opposizione a un governo che, dopo due mesi, gode ancora di un consenso spropositato (due italiani su tre). Spropositato rispetto non tanto alla somma ...

Denis Verdini indagato : “Ricevette 300mila euro per spingere il governo Renzi a nominare un giudice al consiglio di Stato” : Denis Verdini è di nuovo indagato, questa volta dalla Procura di Messina, per finanziamento illecito ai partiti. Secondo i giudici, l'ex senatore di Ala avrebbe ricevuto 300mila euro per mettere il nome di Giuseppe Mineo nella lista preparata dal governo Renzi per le nomine al consiglio di Stato.Continua a leggere

Vaccini - ministro Grillo : “Discontinuità assoluta con LoRenzin. Vogliamo alleanza tra medico e cittadino” : “Ministra o ministro? Va bene ministro con la O”. Risponde così al giornalista Andrea Pancani il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. La parlamentare M5s puntualizza innanzitutto la posizione sulle liste d’attesa, la cui organizzazione è regionale: “Il mio compito è quello di assicurare che le Regioni eroghino i servizi ai cittadini. Farò la maestra cattiva, che va e interviene ...

Conte taglia l'Air Force Renzi : Lo hanno chiamato dal primo giorno "l'aereo di Renzi", anche se l'allora presidente del Consiglio non lo ha mai usato. Aveva però voluto il nuovo aereo presidenziale. Da allora tante polemiche e poche ore di volo. Ora che il premier è Giuseppe Conte, la volontà è rescindere il contratto di leasing con Airbus per gli A340-500 per i voli di Stato."Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che ...

