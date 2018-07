Regione | Nuovi fondi per la Prociv | Cosentino | aiutiamo le piccole realtà

Asp di Enna - via libera della Regione per 107 nuovi posti letto : Adesso dovr essere trasmesso alla VI Commissione dell Ars e dopo sar valutato dal tavolo nazionale cui partecipano i ministeri della Salute e dell Economia.

Tpl : Regione Lombardia stanzia 18 - 7 mln per nuovi autobus : Milano, 16 lug. , AdnKronos, La Regione Lombardia stanzierà oltre 18,7 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto di circa 145 nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una ...

Regione - NUOVI BANDI PER IMPRESE - COMMERCIO E ARTIGIANATO PRESENTAZIONE 19 GIUGNO : visualizza articoli simili Close Cronaca BRAIA: CACCIA, AMBIENTE E AGRICOLTURA STRETTAMENTE CORRELATE 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Sicurezza stradale - Anas e Regione : nuovi interventi per ss 129 Nuoro-Macomer : Con una nota inviata ai sindaci dei Comuni di Bortigali, Macomer, Nuoro, Orotelli, Silanus, all'Anci Sardegna e al Comitato delle autonomie locali, l'assessore dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, ...

Sicilia : Regione stanzia 120mln per 520 nuovi pullman : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Centoventi milioni di euro per l’acquisto di 523 nuovi pullman per le aziende Siciliane di trasporto, pubbliche e private. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha impegnato a tal fine risorse europee, nazionali e regionali. Nel dettaglio, 52 milioni di euro provenienti