Razzismo | l' allarme dell' Unhcr | profonda preoccupazione per escalation attacchi

Giulia Bongiorno : 'L'allarme Razzismo non esiste. Quello dell'immigrazione sì' : Esiste in Europa, secondo la Bongiorno, 'chi respinge alla frontiera e chi difende i confini con le armi: è impossibile, con tutta la generosità e la sensibilità del mondo, che l'Italia si faccia ...

Di Maio : “Migranti? Non c’è allarme Razzismo in Italia. Foa alla Rai? Non fa parte del club Bilderberg e degli scacchi” : “Io non credo che ci sia un allarme razzismo in questo Paese. Si sta utilizzando questo argomento, perché qualcuno, per sentirsi un po’ di sinistra, deve attaccare Salvini considerandolo di estrema destra“. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante la trasmissione Omnibus, su La7. Commentando la morte del marocchino 43enne ad Aprilia, dopo un inseguimento e il pestaggio per mano ...

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Matteo Salvini : “Ma quale Razzismo - l’unico allarme sono i reati commessi dagli immigrati” : "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia. Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", ha dichiarato quest'oggi il ministro ...

