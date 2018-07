Razzismo | l' Unhcr esprime preoccupazione per gli attacchi in Italia

agi

(Di lunedì 30 luglio 2018) L'Unhcr, Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, esprime "profonda preoccupazione per il crescente numero dinei confronti di migranti, richiedenti asilo, rifugiati e cittadinini di origine straniera che hanno caratterizzato questi ultimi mesi". "Non possiamo tollerare questa escalation di violenza indiscriminata, che proprio in quanto tale, mostra un'allarmante matrice razziale", ha affermato Felipe Camargo, rappresentante dell'Unhcr per il Sud Europa. "Rivolgiamo un appello a tutte le componenti della societàna affinché non smettano mai di sostenere i valori fondanti delle società moderne, i valori di civiltà, rispetto, eguaglianza, non discriminazione ed accoglienza".