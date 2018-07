Razzismo e paura | non siamo più «italiani brava gente»?

vanityfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) La ragazza nella foto si chiama Daisy Osakue, ha 22 anni ed è campionessa italiana under 23 di lancio del disco. Per il colore della sua pelle il 29 luglio è stata aggredita da alcune persone che le hanno lanciato delle uova da un’automobile in corsa, a Moncalieri. Città dove Daisy, che ha origini nigeriane, è nata e cresciuta insieme alla sua famiglia. In Italia è diventata un’atleta, promessa del lancio del disco e in questi giorni è in attesa di partire per gli Europei di Berlino. Per alcuni giorni, però, non potrà allenarsi: una delle uova che le sono state gettate contro l’ha infatti colpita sulla tempia vicino all’occhio sinistro, causandole una lesione della cornea. «Provo tanta rabbia», ha commentato. «Credo non cercassero me ma più in generale una ragazza di colore». Quello che è accaduto a Daisy Osakue riassume in poche battute l’atmosfera che sembra ...