Razzismo | dagli spari in Campania fino a Moncalieri | in un mese 10 casi gravi e 11 feriti

Matteo Salvini : “Ma quale Razzismo - l’unico allarme sono i reati commessi dagli immigrati” : "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia. Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", ha dichiarato quest'oggi il ministro ...