Razzismo | come Giuseppe Conte può mantenere quella promessa fatta in Senato

(Di lunedì 30 luglio 2018) Una frase del primo discorso del presidente del Consigliodavanti alper chiedere la fiducia lasciò sbigottiti per il solo fatto di essere stata pronunciata: “Non siamo e non saremo razzisti”, precisò a un certo punto il capo del governo. Sentire risuonare in Parlamento una “” del genere nel 2018, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione dell’articolo 3 e a ottanta dall’abominio delle leggi razziali, appariva un’incomprensibile stonatura per quello che di sé diceva e continua a dire di essere il governo “del cambiamento”. Davvero, in un Paese che ha tanti problemi ma è – per la fortuna di tutti – democratico e liberale, c’è bisogno di precisare che un governo non discriminerà nessuno dei suoi cittadini? Davvero c’è bisogno di farlo dopo aver giurato sull’articolo 3? Davvero ...