Ravenna | realizzato il primo stabilimento balneare in Emilia-Romagna interamente per

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il sogno di Dario Alvisi, 44enne di Faenza malato di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e recentemente scomparso, diventa una realtà. Oggi 30 luglio alle ore 19 la moglie di Alvisi, Debora Donati, come presidente dell’associazione Insieme a te inaugurerà ilindedicatoalle persone con disabilità a Punta Marina Terme di. Alvisi e Donati hanno voluto realizzare il progetto per “consentire anche ai disabili motori gravi, in particolare alle persone con SLA ma non solo, di avere l’opportunità di fare un bagno al mare in completa sicurezza e comodità, aiutati da personale qualificato”, dice Debora, attraverso un accesso facilitato e attrezzato con tutti gli ausili necessari e i supporti utili per immergersi nelle acque dell’Adriatico. La nuova struttura si chiama Tutti al mare nessun escluso e si trova nell’area di ...