Rampelli | Roghi tossici | presidiare campi nomadi con Esercito

romadailynews

: RT @FratellidItaIia: Roghi tossici, Rampelli: Presidiare ingresso campi con esercito - juanne78 : RT @FratellidItaIia: Roghi tossici, Rampelli: Presidiare ingresso campi con esercito - aldocardoni : Roghi tossici, Rampelli: Presidiare ingresso campi con esercito - AzioneRomaInfo : Roghi tossici, Rampelli: Presidiare ingresso campi con esercito -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Roma – “Da anni combattiamo per debellare iall’interno deirom e grazie alle nostre ripetute denunce qualcuno finalmente si e’ accorto – anche se in grave ritardo – dell’emergenza salute legata al traffico e al trattamento illegale dei rifiuti che genera il fenomeno fumi”. “Un problema che non riguarda solo Roma ma anche decine di migliaia di famiglie delle periferie di Napoli, Milano e Torino che stanno affrontando un’altra estate di dannazione. Le operazioni all’interno dell’insediamento di via di Salone a Roma, proprio in relazione allo smaltimento illegale di rifiuti sono una boccata d’ossigeno per quei cittadini che risiedono nelle adiacenze, impossibilitate da anni ad aprire le finestre e a respirare aria pulita”. “Adesso bisogna agire negli altri quadranti della Capitale ...