Rai | Tajani | Fi | | ' Non potremo votare Foa | metodo sbagliato'

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente della Rai - Salvini avrebbe dovuto consultarci" : Dal vice presidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini : "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Foa presidente Rai - l'altolà di Tajani : 'La tv pubblica non è una colonia M5s' : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a Vietri sul Mare,...