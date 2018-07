Rai Sport | a Settembre F1 Monza | Nazionale | Champions | U21 | Mondiali Ciclismo e Pallavolo

Gabriele Romagnoli lascia Rai Sport : «Sembrava di stare a Beirut. Serve un ripensamento generale» : Gabriele Romagnoli Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport e, con essa, l’azienda del servizio pubblico. Lo ha annunciato lo stesso giornalista all’Ansa, spiegando che la sua scelta – presa in anticipo rispetto alla scadenza del contratto (febbraio 2019) – “non c’entra nulla” con la politica ma è legata “al gentlemen’s agreement con chi mi ha affidato il mandato“. Le ...

Gabriele Romagnoli : «Sono fuori dalla Rai - serve ripensamento generale sullo sport». : «Il primo agosto sono fuori dalla Rai». Lo annuncia all'Ansa il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, spiegando che la scelta di lasciare l'azienda dopo due anni e mezzo, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata a febbraio 2019, è legata «al gentlemen's agreement con chi mi ha affidato il mandato. Sono stato scelto da Verdelli e Campo Dall'Orto, che sono andati via entrambi, per loro motivi. Con ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 29 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 29 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 28 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 28 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Finali Scudetto 3x3 Italia. Differita Rai Sport e dirette streaming : Le SemiFinali e la Finale Scudetto del Torneo maschile e la Finale Scudetto del Torneo femminile saranno trasmesse in differite da RAI Sport mercoledì 1 agosto dalle 21.23. Telecronaca di Maurizio ...

Il mercato tRaina gli ascolti di Sportitalia : punte del 3% di share : Ormai da tempo Sportitalia rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in TV per chi desidera essere costantemente aggiornato sulle ultime trattative di calciomercato. L’emittente diretta da Michele Criscitiello, infatti, per tradizione dedica sempre grande spazio nel periodo estivo alle operazioni di rafforzamento che i vari club stanno portando avanti, serie minori comprese. La […] L'articolo Il mercato traina gli ascolti di ...

Marco Mazzocchi lascia RaiSport per Rai2 : curerà il nuovo programma sulla Serie B : In attesa che venga deciso il nome del successore del direttore Ettore Romagnoli (il suo mandato - tra i più fallimentari degli ultimi anni - è al termine e non sarà riconfermato), c'è una novità ufficiale in casa RaiSport. Infatti, Marco Mazzocchi ha lasciato la vice direzione della testata sportiva della tv pubblica per traslocare a Rai 2. Nella rete diretta da Andrea Fabiano il giornalista curerà il nuovo programma sulla Serie B, in ...

