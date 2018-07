Rai | mercoledì il voto in Vigilanza Berlusconi non molla | ' Votiamo no'

Fatte le scelte Rai : dg Salini - ex direttore di la7 - - presidente designato Marcello Foa - Voto mercoledì : L'intesa è arrivata in un vertice tra il premier Conte, i due vice Salvini e Di Maio, ed il ministro dell'Economia Tria, incontro avvenuto prima del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. 'Oggi ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 luglio 2018. Su Rai1 SuperQuark : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark La puntata di SuperQuark si aprirà con un documentario della serie “Blu Planet” della BBC che porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. A seguire, il mondo senza vaccini: un viaggio tra passato e presente, per scoprire la sorte a cui siamo scampati. Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni, sono andate a intervistare uno fra i 30 scienziati under 30 più ...

Torneo di Campobasso. Italia-UcRaina 92-55. Mercoledì la Finlandia alle 20.30 : ...00 allenamento 24 luglio Trasferimento c/o Hotel dello Sport del CPO 'Giulio Onesti', Roma allenamento 25 luglio Ore 9.00-11.00 allenamento Ore 17.40 Trasferimento a Riga , LAT, Ore 21.50 Arrivo a ...

APERTURA MARTEDI - Nomine : Cdp - Rai - Copasir - mercoledì ad alta tensione : Il ministro dell'Economia Tria, tuttavia, preferirebbe un nome di maggiore esperienza come quello di Dario Scannapieco, ex Tesoro e ore vicepreisndete Bei,, i grillini più movimentisti vorrebbero ...

Us ACLI Roma : Mercoledì la ‘Partita della Pace’ con la comunità ebRaica : Roma – Mercoledi’ presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma- in occasione delle finali e delle premiazione dell’IX Edizione del Torneo Interparrocchiale di calcio a 5 “Giovanni Paolo II”. Promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di Roma in collaborazione con le ACLI di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile del Vicariato ...

Rai 1 * SUPERQUARK : Da mercoledì 4 luglio ritorna per nove puntate il programma di Piero Angela che riparte con Un solo oceano - : ... "Dietro le quinte della storia", con il professor Alessandro Barbero che spiegherà il calendario Gregoriano, e, con la dottoressa Elisabetta Bernardi, "La scienza in cucina" per scoprire se è vero ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 27 giugno 2018. Su Rai1 «Stai lontana da me» : Enrico Brignano e Ambra Angiolini in Stai lontana da me Rai1, ore 21.25: Stai lontana da me Film di Alessio Maria Federici del 2013, con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena e Fabio Troiano. Prodotto in Italia. Durata: 82 minuti. Trama: Jacopo consulente di coppia, è perseguitato da un’insolita forma di sfortuna: quando comincia a uscire con una ragazza che gli piace, la sorte si accanisce contro di lei. Per questo, dopo innumerevoli ...

Roma : ‘Appia Self-portRait’ da mercoledì 27 giugno : Roma – Doppio appuntamento al Parco archeologico dell’Appia antica, a Roma. mercoledì 27 giugno alle 11.30 il sito diretto da Rita Paris presenta il completamento del restauro del Casale di Santa Maria Nova. Che per l’occasione apre le porte al pubblico, inaugurando una mostra fotografica. Dal 27 giugno al 30 settembre 2018, infatti, le sale e il giardino dell’antica dimora – confinante con Villa dei Quintili e ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 giugno 2018. Su Rai2 J-Ax ed Enrico Mentana protagonisti de Il Supplente : Enrico Mentana in Il Supplente Rai1, ore 21.30: Petrolio – Eredi unici Nuovo appuntamento speciale con Petrolio e Duilio Giammaria. Con oltre tremila musei, duemila aree e parchi archeologici e quarantanove siti Unesco, l’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale del mondo. Ma gli italiani, “Eredi Unici”, come lo preservano e lo utilizzano? I beni culturali sono i testimoni della stratificazione del nostro Paese, tra grandezza e ...

Il Supplente - il nuovo factual di Rai2 : da stasera - mercoledì 13 giugno 2018 : Il primo dei tre appuntamenti dedicati al mondo della scuola. Mara Maionchi e Roberto Saviano i supplenti della puntata di oggi.

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 giugno 2018. Su Rai1 Un Matrimonio da Favola : Andrea Osvart e Ricky Memphis in Un Matrimonio da Favola Rai1, ore 21.30: Un Matrimonio da Favola Film di Carlo Vanzina del 2014, con Ricky Memphis, Adriano Giannini. Prodotto in Italia. Durata: 91 minuti. Trama: Cinque amici di liceo si ritrovano a vent’anni dalla maturità. L’occasione è data dal Matrimonio a Zurigo di Daniele, l’unico ad aver fatto carriera, con Barbara, la figlia di un noto banchiere svizzero. Rivedendosi, i ...

Bowienext : il docu-film su David Bowie in onda mercoledì 13 giugno su Rai 5 : ... Rita Rocca, "Bowienext " Nascita di una galassia" è un docu-film che raccoglie video tributi artistici da tutto il mondo: cortometraggi, animazioni, testimonianze di vita, spettacoli teatrali, ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 30 maggio 2018. Su Rai1 La Partita del Cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi : Antonella Clerici e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Partita del Cuore – 27^Edizione In diretta su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, le stelle della musica, del cinema, dello sport e della televisione, daranno vita, dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, a La 27^ Partita del Cuore. Un appuntamento con la solidarietà che quest’anno devolverà i proventi a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e ad Airc ...