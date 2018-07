Rai | le opposizioni contro FoaIl vergineo candore di Pd | FI e Leu

Marcello Foa Presidente Rai : le opposizioni sono contrarie. Nomina a rischio : Marcello Foa Tutti contro Marcello Foa. La strada che deve portare il giornalista alla Presidenza Rai (ruolo per cui è stato designato dal governo) si sta rivelando piena di ostacoli. E tutto potrebbe saltare già nelle prossime ore. La Nomina in questione dovrà ottenere l’ok da parte della Commissione di Vigilanza con il voto dei 2/3 dei componenti, quota che tuttavia rischia di non essere raggiunta. I partiti d’opposizione, infatti, ...

Rai - opposizioni all'attacco. La nomina Foa rischia di saltare : Molti ricordano il suo tweet, pesante nei confronti del presidente della Repubblica Mattarella quando espresse parere contrario alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia perché avrebbe ...

Rai : Martina - opposizioni devono reagire a forzatura : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “Sulla Rai la lottizzazione gialloverde sta calpestando anche il ruolo della Vigilanza. Tutte le opposizioni devono reagire a questa forzatura”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Rai: Martina, opposizioni devono reagire a forzatura sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Foa : «Voglio riportare la Rai al vecchio splendore». Ira opposizioni - pressing su Forza Italia : È subito battaglia in Rai dopo le nomine di Marcello Foa alla presidenza e Fabrizio Salini come ad, decise da Cinquestelle e Lega. Le opposizioni insorgono con un appello chiaro a Forza...

Scontro sulle nomine Rai : opposizioni contro scelta di Foa presidente - : Il giorno dopo le designazioni di Salini e Foa come amministratore delegato e presidente della tv pubblica si accendono le polemiche. Pd e LeU, in particolare, ripescano dei tweet di quest'ultimo ...

Rai : Gasparri - no colpi mano - serve consenso opposizioni : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘Il governo medita manovre illegali tentando di imporre un presidente politico e di parte, e di eludere la legge. Le norme sono chiare: occorre il consenso dei due terzi della commissione di Vigilanza. Principio da me introdotto proprio a garanzia delle minoranze pro tempore. Quindi, invece di meditare colpi di mano, che stroncheremmo con clamore in Parlamento, procedano alle dovute verifiche per ...

Regge l'accordo tra maggioranza e opposizioni su Rai e Copasir : Roma, 18 lug., askanews, - Tiene l'accordo tra maggioranza e opposizione su Rai e Copasir. Dopo quattro mesi dalla prima riunione delle Camere, si insediano le commissioni bicamerali che si occupano ...

