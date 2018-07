Rai | la nomina di Foa divide il Centrodestra | Forza Italia non lo vota | tutto da rifare?

Il tweet choc della docente sulla nomina di Foa come presidente Rai : "Gli ebrei fascisti finiscono nei forni" : La domanda sorge spontanea: di che hanno paura coloro che hanno retto il mondo dell'informazione negli ultimi anni? Roversi Grazia

Marcello Foa Presidente Rai : le opposizioni sono contrarie. Nomina a rischio : Marcello Foa Tutti contro Marcello Foa. La strada che deve portare il giornalista alla Presidenza Rai (ruolo per cui è stato designato dal governo) si sta rivelando piena di ostacoli. E tutto potrebbe saltare già nelle prossime ore. La Nomina in questione dovrà ottenere l’ok da parte della Commissione di Vigilanza con il voto dei 2/3 dei componenti, quota che tuttavia rischia di non essere raggiunta. I partiti d’opposizione, infatti, ...

Rai - opposizioni all'attacco. La nomina Foa rischia di saltare : Molti ricordano il suo tweet, pesante nei confronti del presidente della Repubblica Mattarella quando espresse parere contrario alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia perché avrebbe ...

Foa - nomina a rischio in Vigilanza Rai. Dem e Forza Italia all'attacco : Un vero e proprio fuoco di fila sta sommergendo Marcello Foa, il presidente della Rai indicato dal governo con il placet di Matteo Salvini. Un fuoco di fila che vede un inedito asse tra Forza Italia...

Rai - il Pd annuncia battaglia contro Foa : “Faremo di tutto per impedire la sua nomina a presidente” : Il giorno dopo l’annuncio del governo sulle nomine ai vertici della Rai, il Pd passa al contrattacco e annuncia battaglia per impedire la nomina di Foa come presidente....

Foa presidente Rai - il Pd insorge : «Ci opporremo in tutti i modi alla nomina» : Il Pd insorge contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Matteo Renzi, con un tweet polemico, ringrazia chi l'ha preceduto: 'Non hanno mai insultato il presidente della Repubblica. Non ...

La nomina di Foa a presidente della Rai : "La mia vita è cambiata in 24 ore" : Fabrizio Salini amministratore delegato, Marcello Foa consigliere indicato come presidente. La quadra in maggioranza sui vertici Rai è stata...

Pd : Rai 'militarizzata' - nessuna nomina di garanzia : "nessuna nomina di garanzia: Salvini e Di Maio vanno contro la legge e militarizzano la Rai con una spartizione senza precedenti. Tria e Conte non pervenuti. Il Pd voterà contro e farà battaglia dura con tutti i mezzi disponibili per difendere l’indipendenza dell’informazione". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza ...

Rai - oggi la nomina dell'amministratore delegato : in lizza Salini e Ciannamea : Il pacchettone-nomine spicca ancora sui tavoli di palazzo Chigi. Ieri sera nuovo incontro dopo il fallito vertice pomeridiano. In notturna, alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei ...

Cda Rai - Laganà è il rappresentante dei dipendenti. Ora mancano solo i due membri di nomina governativa : ROMA. Dopo i quattro rappresentanti eletti ieri da Camera e Senato , è arrivato anche il quinto nome del consigliere d'amministrazione Rai. È Riccardo Laganà, 43 anni, votato dall'assemblea dei ...

Sulla nomina Rai della Borioni il Pd litiga : renziani vs Martina. E Bersani rievoca echi nazarenici : Con la conferma di Rita Borioni, il Pd riesce a tenere un piede nel primo consiglio di amministrazione della Rai, figlio della riforma voluta da Matteo Renzi che attribuisce al governo in carica un'influenza decisiva nella tv di Stato. Un obiettivo tutt'altro che scontato al quale però il partito arriva diviso: l'elezione da parte dell'aula del Senato della consigliera uscente, che già nel 2015 entrò a viale Mazzini in quota ...

CdA Rai - eletti i quattro membri di nomina parlamentare. Ecco chi sono : Rai L’intesa politica ha tenuto. Camera e Senato hanno eletto poco fa a scrutinio segreto i quattro membri del CdA Rai (due per ogni Aula) di nomina parlamentare. Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (FdI) sono i due componenti del nuovo Consiglio eletti dalla Camera. Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S, scelta con il voto on line) sono stati eletti al Senato. Alla Camera, Igor De Biasio ha ottenuto 312 voti, Giampaolo Rossi 166. ...