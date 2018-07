Rai - il governo va avanti con Foa Allo scontro in Vigilanza. Esclusivo : "Non cambiamo". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza Lega-M5S dopo che Forza Italia ha ufficializzato il no a Marcello Foa alla presidenza della Rai. Il governo ha quindi deciso di andare Allo scontro mercoledì in Commissione di Vigilanza... Segui su affaritaliani.it

Rai - Tajani : Fi non voterà candidato presidente scelto del governo : Mestre, Venezia,, 30 lug., askanews, - 'Non possiamo a cuor leggero votare il candidato presidente Rai indicato dal governo-È il metodo che non ci piace: non possono esserci imposizioni, le scelte ...

Rai : governo propone Marcello Foa presidente - è scontro politico : Si occupò di politica estera per molti anni, rimanendo al Giornale anche dopo che Montanelli se ne andò, e diventando direttore del sito nel 2010. Molto attivo su Twitter dove sostiene Lega e 5S, ...

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente Rai" | Tav e Dl dignità - attacco al governo : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

BERLUSCONI E GENTILONI : “IL GOVERNO FALLIRA' PRESTO”/ Nomine Rai - Forza Italia farà saltare il banco? : Silvio BERLUSCONI contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 23:48:00 GMT)

Rai - il consigliere Laganà 'Il governo minaccia rastrellamenti - non siamo parassiti'. Fnsi 'Con M5S-Lega liste di proscrizione' : ROMA. Tensione altissima in casa Rai, dopo le ultime nomine del governo per il cda e la scelta di Marcello Foa come presidente. Indicazione che però richiede, per essere valida, la ratifica da parte ...

Dopo Tav e nomine Rai - sul governo la tegola Ilva : il Sindaco di Taranto diserterà il vertice : Teleborsa, - Dopo i malumori per le nomine Rai e le polemiche sulla Tav, governo alle prese anche con la tegola "Ilva". Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha annunciato che non sarà presente al ...

Il consigliere Rai eletto dai dipendenti al Governo : "Qui non ci sono né lottizzati né parassiti" : "In qualità di consigliere di Amministrazione RAI eletto dall'assemblea dei dipendenti, rispondo al Governo che minaccia rastrellamenti per scovare chissà quale razza di delinquenti tra i dipendenti Rai", dice Riccardo Laganà, il nuovo consigliere di Amministrazione Rai, scelto dai lavoratori della Rai con 1916 voti. "Noi non siamo né lottizzati né parassiti. La quasi totalità sono invece gli anticorpi ...

Berlusconi : sulla Rai pessimo segnale - il governo fallirà : Berlusconi esce allo scoperto e dice al governo che non gli piacciono né le nomine proposte per la Rai né le altre iniziative dell'esecutivo giallo-verde. 'Una forte volontà spartitoria' 'Vedo una ...

Nomine Rai - Marcello Foa “rispetto tutti - non sono Belzebù”/ Ultime notizie : cosa chiede Berlusconi al Governo : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:23:00 GMT)