Rai | Forza Italia conferma il no a Foa Tajani ' Non possiamo votarlo' Sì di Meloni ma

Rai - la nomina di Foa divide il Centrodestra : Forza Italia non lo vota - tutto da rifare? : Tajani spiega che Forza Italia avrebbe voluto portare le proprie proposte al vaglio della Commissione, ma la chiusura al...

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente della Rai - Salvini avrebbe dovuto consultarci" : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente Rai" | Tav e Dl dignità - attacco al governo : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Marcello Foa in Rai - Pietro Senaldi : la vergogna del Pd e il sospetto su Forza Italia : L'indicazione di Marcello Foa a presidente della Rai ha mandato fuori di testa la sinistra, che gli sta scaricando contro ogni tipo di accusa. Perfino un refuso nel suo messaggio di ringraziamento su ...

Rai - Foa non ha i numeri Forza Italia vota contro Lega : La maggioranza tiene fermo il nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai e Forza Italia fa altrettanto negando all'ex alleato leghista i voti che mancano al giornalista per essere eletto e ...

SPY Rai/ Il doppio gioco di Forza Italia sulla testa di Foa : Si discute molto della candidatura di Marcello Foa alla Presidenza della Rai. Che potrebbe essere oggetto di uno scambio politico o di un casus belli, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:03:00 GMT)NOMINE RAI/ Salini, Foa e il metodo Gattopardo usato da Lega e M5s, di YodaSPY FINANZA/ I destini di Tusk e Salvini decisi a Washington, di M. Bottarelli

BERLUSCONI E GENTILONI : “IL GOVERNO FALLIRA' PRESTO”/ Nomine Rai - Forza Italia farà saltare il banco? : Silvio BERLUSCONI contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 23:48:00 GMT)

Berlusconi e Gentiloni : “il Governo fallirà presto”/ Nomine Rai “pessimo segnale” : Forza Italia pronta al voto : Silvio Berlusconi contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Rai - nuovo appello del Pd a Forza Italia : non votate Foa : ... che ha fondato e di cui è presidente, come dipendente ricopre il ruolodi mixer video presso gli studi TV di Roma,- aggiunge "se veramente la politica volesse curare la Rai e i suoi malanni dovrebbe ...

Paradosso : Mediaset decide di Rai Forza Italia si spaccherà su Foa? : Salvini e Berlusconi ai ferri corti sul caso Foa. Già, Marcello Foa, il giornalista "sovranista" proposto dal Carroccio alla presidenza Rai, non soltanto non piace al Pd ma non mette d'accordo neanche Forza Italia e in primis il Cavaliere che ha fatto sapere di sentirsi "tradito" dalla decisione unilaterale del Ministro dell'Interno... Segui su affarItaliani.it

Rai - Pd : appello a Forza Italia - Foa non può fare il presidente : Roma, 29 lug., askanews, - Il Pd lancia un appello a Forza Italia per bloccare la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. 'Foa - afferma il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione ...

Rai - Forza Italia : no a logica spartitoria e antidemocratica : Roma, 29 lug., askanews, - Forza Italia si opporrà una logica 'spartitoria e antidemocratica' nella nomina dei vertici della Rai. Lo sottolinea la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini. '...

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE Rai/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Rai - Berlusconi ‘gela’ Salvini e Governo : “nomine pessimo segnale”/ Tajani - “Forza Italia ha le mani libere” : Silvio Berlusconi contro le nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:21:00 GMT)