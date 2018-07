Rai | Foa non ha i numeri Forza Italia vota contro Lega

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : “È ostaggio del M5S” : Gli ambasciatori sono al lavoro, timidamente, su come evitare lo scontro frontale tra Lega e Forza Italia in commissione Vigilanza Rai che dopodomani dovrebbe eleggere il presidente di viale Mazzini. Pontieri sfiduciati di fronte al muro alzato da Matteo Salvini che tiene duro sul nome di Marcello Foa. Non risponde alle telefonate in arrivo a Milan...

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : "È ostaggio del M5S" : La questione è politica, serve una figura di garanzia condivisa dai due terzi della Vigilanza Rai. Una maggioranza che Lega e 5 Stelle non hanno. Non c'è merce di scambio'.

Rai - la Lega tiene il punto su Foa : Berlusconi tentato dalla rottura : Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni', 'si sta facendo un gran baccano. Ma non ci saranno problemi'. 'Vorrei ...

Ancora caos sulle nomine Rai. Foa : 'non sono Belzebù' : Il cavaliere a testa bassa scuote Salvini :'come ha potuto permetterlo?'. Ed i sette voti fi Forza Italia in Commissione Vigilanza diventano indispensabili per la ratifica del presidente -

Marcello Foa - la rivelazione sul quasi presidente della Rai : 'Quello che ancora non sapete su di lui' : C' è un diavolo che non avevamo mai scoperto, e che all' improvviso è spuntato dagli inferi dove non si notava in mezzo agli altri. Ma ora è lì, tremendo con le sue corna, la coda a sputare fuoco e ...

Rai - nuovo appello del Pd a Forza Italia : non votate Foa : ... che ha fondato e di cui è presidente, come dipendente ricopre il ruolodi mixer video presso gli studi TV di Roma,- aggiunge "se veramente la politica volesse curare la Rai e i suoi malanni dovrebbe ...

Paradosso : Mediaset decide di Rai Forza Italia si spaccherà su Foa? : Salvini e Berlusconi ai ferri corti sul caso Foa. Già, Marcello Foa, il giornalista "sovranista" proposto dal Carroccio alla presidenza Rai, non soltanto non piace al Pd ma non mette d'accordo neanche Forza Italia e in primis il Cavaliere che ha fatto sapere di sentirsi "tradito" dalla decisione unilaterale del Ministro dell'Interno... Segui su affarItaliani.it

Marcello Foa Presidente Rai : le opposizioni sono contrarie. Nomina a rischio : Marcello Foa Tutti contro Marcello Foa. La strada che deve portare il giornalista alla Presidenza Rai (ruolo per cui è stato designato dal governo) si sta rivelando piena di ostacoli. E tutto potrebbe saltare già nelle prossime ore. La Nomina in questione dovrà ottenere l’ok da parte della Commissione di Vigilanza con il voto dei 2/3 dei componenti, quota che tuttavia rischia di non essere raggiunta. I partiti d’opposizione, infatti, ...

Rai - Pd : appello a Forza Italia - Foa non può fare il presidente : Roma, 29 lug., askanews, - Il Pd lancia un appello a Forza Italia per bloccare la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. 'Foa - afferma il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione ...

Nomine Rai - Marcello Foa “rispetto tutti - non sono Belzebù”/ Ultime notizie : cosa chiede Berlusconi al Governo : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:23:00 GMT)

Foa presidente Rai - l'altolà di Tajani : 'La tv pubblica non è una colonia M5s' : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a Vietri sul Mare,...

Nomine Rai - tensioni su Foa. Berlusconi verso no in Commissione - : L'1 agosto in vigilanza si dovranno ratificare le Nomine, ma il governo potrebbe non avere la maggioranza necessaria. Il leader di Forza Italia: "Vedo una forte volontà spartitoria". Critico anche ...

Foa presidente Rai - l'altolà di Tajani : «La tv pubblica non è una colonia M5s» : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a...