Rai | Di Maio | Foa sovranista? Sovranità sta nella Costituzione

Rai - Di Maio : 'Foa sovranista? Se è reato - arrestateci tutti' : "Vorrei sapere qual è la motivazione per cui Marcello Foa non può essere il presidente della Rai. Perché è un sovranista? Se questo è un reato, allora arrestateci tutti". Lo afferma il vicepremier ...

Di Maio : “Migranti? Non c’è allarme razzismo in Italia. Foa alla Rai? Non fa parte del club Bilderberg e degli scacchi” : “Io non credo che ci sia un allarme razzismo in questo Paese. Si sta utilizzando questo argomento, perché qualcuno, per sentirsi un po’ di sinistra, deve attaccare Salvini considerandolo di estrema destra“. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante la trasmissione Omnibus, su La7. Commentando la morte del marocchino 43enne ad Aprilia, dopo un inseguimento e il pestaggio per mano ...

Luigi Di Maio : "La Tav è un'opera vecchia - non ci sottRaiamo a un referendum". Ma la Lega compatta : "Si deve fare" : Luigi Di Maio torna a mostrarsi molto scettico a proposito della Tav. Il ministro, intervenendo a Omnibus su La7, afferma: "I cittadini della Val di Susa ci dicono che non c'è la possibilità di fare quell'opera perché è vecchia. Quando abbiamo fatto il contratto di governo con la Lega ci siamo detti che la Tav è un'opera che va totalmente ridiscussa. Non ci sottrarremo comunque a un referendum". Di Maio spiega: ...

Luigi Di Maio : "Contro Foa in Rai risorge il Patto del Nazareno" : Contro Marcello Foa si rifà vivo il Patto del Nazareno. Ne è convinto Luigi Di Maio, altrettanto sicuro che le scelte fatte per la Rai - Fabrizio Salini amministratore delegato, Marcello Foa presidente - porteranno a una "rivoluzione culturale" per Viale Mazzini, che "deve essere un'industria culturale".Per questo, dinanzi ai numeri che non sembrano sostenere Foa in Commissione di Vigilanza Rai, il vice premier e ministro dello ...

Nomine Rai : Di Maio difende Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

Nomine Rai : PD e Forza Italia contro Marcello Foa/ Ultime notizie - Di Maio lo difende : “Onesto e indipendente” : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Rai : Gasparri - Di Maio complica le cose : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Ma questo Luigi Di Maio blatera anche sulla Rai…con le sue elucubrazioni arroganti complica le cose. Studi l’abc della democrazia”. Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. L'articolo Rai: Gasparri, Di Maio complica le cose sembra essere il primo su Meteo Web.

La “rivoluzione” in Rai di Salvini e Di Maio è un brutto spettacolo : Roma. Un giorno e una notte di trattative estenuanti intorno alle nomine da fare alla Rai, quasi quarantotto ore d’incontri, telefonate, sospiri, urletti strozzati in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i proconsoli, hanno messo tutto sul piatto, non solo il nuovo direttore generale della television

Rai - il governo sblocca le nomine : Salini ad - Marcello Foa presidente. Di Maio : 'Via i parassiti' : Fabrizio Salini Ad e Marcello Foa presidente. Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni nel mondo della politica. L'accordo arriva prima del Consiglio dei ministri, durante una riunione a 4 tra Conte, i suoi due vicepremier e il ministro Tria. LEGGI ANCHE ----> Chi è Fabrizio Salini Finisce ...

Rai - il governo sblocca le nomine : Salini ad - Marcello Foa presidente. Di Maio : «Via i parassiti» : Fabrizio Salini Ad e Marcello Foa presidente. Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni nel mondo della politica. L'accordo arriva prima del...

In Rai Salini-Foa - Di Maio : rivoluzione culturale. Ma serve ok Fi : Roma, 27 lug., askanews, - Fabrizio Salini amministratore delegato, Marcello Foa consigliere indicato come Presidente. La quadra in maggioranza sui vertici Rai si raggiunge intorno a questi due nomi: ...

Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente. Di Maio : «Via i parassiti» : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

