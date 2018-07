Raggi | al via differenziata nel X Municipio

Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi : funziona la nostra “terza via” : Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi: funziona la nostra “terza via” Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi: funziona la nostra “terza via” Continua a leggere L'articolo Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi: funziona la nostra “terza via” proviene da NewsGo.

La "terza via" di Raggi sui rom parte con lo sgombero del Camping River : “La legalità e la tutela dei diritti delle persone. Con questi principi saldi prosegue la nostra azione per il superamento dei campi rom”, scrive Virginia Raggi. Un “superamento” che sembra molto simile al tradizionale sgombero. Decine di pattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale son

Viaggia senza biglietto e oltRaggia capotreno : la polfer di Foligno lo denuncia : Viaggia senza biglietto, oltraggia il capotreno e impedisce la ripartenza del convoglio. Si tratta dell'ennesimo episodio cui il personale ferroviario deve far fronte quotidianamente. È così che ...

La “terza via” di Raggi per risolvere il problema dei campi Rom è un vicolo cieco : La “terza via” di Virginia Raggi per risolvere il problema dei campi Rom è un vicolo cieco. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo il quale sul tema nella Capitale “c’è un casino totale, troppa confusione e troppi soldi pubblici spesi male”, e lo fotografano i numeri e la realtà. A

Tempesta : viadotto Magliana una carreggiata causa disagi - incapacità Raggi : Roma – “La riduzione ad una carreggiata del viadotto della Magliana sta causando enormi disagi agli automobilisti congestionando il traffico in una zona nevralgica della citta’. Ci troviamo nella paradossale situazione di avere un intero quadrante di Roma ostaggio dell’incapacita’ della sindaca Raggi, del presidente Stefano e del presidente del Municipio XI costretto, suo malgrado, a digerire le imposizioni del ...

Corte Ue rinvia sgombero camping river; Processo Raggi : 9 novembre sentenza; Casellati visita comunita' ebraica : CANOTTAGGIO, SABAUDIA OSPITERA' PRIMA PROVA COPPA DEL MONDO 2020 sarà Sabaudia, in provincia di Latina, a ospitare la prima prova della World Rowing Cup, la Coppa del Mondo 2020 di canottaggio, che ...

Finto account creava bufale virali su Saviano e Boldrini dopo il debunking - ora è irRaggiungibile : ROMA - Prima un post con una dichiarazione di Roberto Saviano in cui lo scrittore, durante un'intervista a ' Che Tempo che fa ' diceva 'Sinceramente preferisco salvare i rifugiati e i miei fratelli ...

Raggi in Romania : per campi Rom effettivamente possibile terza via : Roma, 20 lug., askanews, - 'Siamo venuti qui a Craiova, in Romania, per verificare l'attuazione del nostro piano di superamento dei campi rom e vedere le condizioni in cui stanno vivendo le famiglie ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Raggi : Via sosta bus e pullman - restyling Piazza Cinquecento : Roma – “La stazione Termini dovra’ essere sempre di piu’ un punto di incontro per la citta’ in collegamento con l’area delle Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo. Stiamo lavorando a un grande intervento di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento che prevede nuove aree pedonali, la riqualificazione totale dell’area e lo spostamento, compatibilmente con i tempi di apertura del parcheggio multipiano ...

Il coRaggio delle ginnaste americane : «Sopravviviamo insieme dopo le molestie» : «Abbiamo sofferto da sole, ma è insieme che sopravviviamo». Aly Raisman non è la sola a parlare. È un’ex atleta della ginnastica statunitense, ha vinto medaglie olimpiche e ha denunciato. Aly ha accusato il medico mostro Larry Nassar. Dalla sua e da altre centinaia di denunce sono nati i processi contro l’uomo che abusava delle giovani atlete. Lei, insieme ad altre 140 donne, era sul palco degli Espy Awards per ritirare l’Arthur Ashe Courage ...

FDI : dichiarazioni Meleo sconfessano Raggi su progetto funivia : Roma – “E’ notizia di oggi che il fumoso progetto della funivia tra Casalotti e Boccea- ideona sbandierata in campagna elettorale dai grillini e per quanto ci riguarda un’opera inutile rispetto alle emergenze cittadine- si sia arenata perche’ i fondi sono stati stralciati dalla Giunta Raggi nella manovra di assestamento. Leggiamo invece adesso sulle agenzie di stampa che l’assessore alla Mobilita’ ...

Rom - Rocca (FDI) : soldi ai rom per andare via - ultima follia della Raggi : “ultima trovata del Sindaco Raggi e dei 5 stelle per provare a mandare via qualche decina di rom sui quasi 20.000 presenti a Roma è quella di dare 3000 € a famiglia per tornarsene in Romania” lo dichiara in una nota Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI. “soldi nostri, poiché, come specificato dall’amministrazione saranno presi dal bilancio comunale, soprattutto, soldi gettati al vento visto che non ...

Attilio Manca - archiviato il caso dell’urologo di Provenzano - la madre : “Non hanno avuto il coRaggio di indagare” : Attilio Manca, archiviato il caso dell’urologo di Provenzano, la madre: “Non hanno avuto il coraggio di indagare” Nel 2004 Attilio Manca venne trovato morto nel suo appartamento di Viterbo, secondo la ricostruzione ufficiale, per overdose. Il sospetto della famiglia è che il giovane medico sia stato ucciso da chi voleva coprire la latitanza del boss […] L'articolo Attilio Manca, archiviato il caso dell’urologo di Provenzano, la madre: “Non ...