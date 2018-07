Questa sarà la settimana più calda dell’estate | bollino rosso al Centro-Nord 

Questa sera la Luna sarà color sangue - : La più lunga eclissi totale di Luna del secolo si potrà ammirare in cielo Questa sera in quasi in tutto il territorio della Russia e in Italia. Il fenomeno inizierà verso le 20.30 e durerà 4 ore. ...

Arsenal - Emery difende Ozil : “Questa sarà casa sua” : “Lo aiuteremo a sentirsi bene e a mostrare le sue qualita’ con noi”. Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, sta con Mesut Ozil, che nei giorni scorsi ha dato addio alla nazionale tedesca accusando di razzismo la Federazione e lamentandosi degli attacchi subiti per l’ormai famosa foto con Erdogan. “Mesut ha il rispetto di tutti qui, vogliamo tutti aiutarlo a sentirsi come se fosse a casa, come se fosse in ...

The Last of Us Part 2 : Seattle sarà "l'ambientazione di rilievo" - ma non vedremo solo Questa città : Neil Druckmann e Halley Gross, il team di sceneggiatori di The Last of Us Part 2, hanno discusso del gioco in un'intervista recente e molto interessante con il sito Buzzfeed. In questa occasione, gli sviluppatori dell'atteso sequel hanno già parlato di alcuni punti importanti del gioco, come ad esempio il tema della violenza. Ora, come segnala Gamepur, apprendiamo altri dettagli.Nello specifico, scopriamo che Seattle sarà "l'ambientazione di ...

Eminem - la scaletta del concerto di Milano sarà Questa? : Impossibile rimanere delusi The post Eminem, la scaletta del concerto di Milano sarà questa? appeared first on News Mtv Italia.

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : bis vincente per Italia e Spagna. Sarà Questa la finale per l’oro : Va in archivio la seconda giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo le vittorie di ieri, il Setterosa e la Spagna hanno concesso il bis nelle gare odierne, staccando il pass per la finalissima per la medaglia d’oro, in programma sabato 30 giugno alle 19.30. Hanno riposato oggi Francia e Grecia. Nel Girone A, l’Italia ha avuto vita facile contro la Turchia, mai in partita e battuta per 30-3, mentre nel ...

LIFELINE - SBARCO A MALTA POI SARÀ SEQUESTRATA/ Ultime notizie : Conte - “ho favorito io Questa soluzione” : LIFELINE a MALTA? Il ministro tedesco Horst Seehofer blocca tutto: 234 migranti in attesa di uno SBARCO. Niente da fare, l'imbarcazione della ong è ancora al largo di MALTA(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:01:00 GMT)

I server di Fortnite saranno offline Questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 4.5 : Oggi è una giornata di novità per i numerosi giocatori del popolare Fortnite, verrà infatti pubblicato il nuovo aggiornamento 4.5 che porterà con sé alcune interessanti migliorie.Tuttavia, come al solito, ci sarà un periodo di manutenzione per i server, che andranno offline a partire dalle ore 10 proprio per l'arrivo dell'update.Come riportano i colleghi di VG247, dopo il periodo di manutenzione i giocatori potranno mettere le mani su alcune ...

Mattarella ricorda Saragat : "Fate che il volto di Questa Repubblica sia un volto umano" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso con un sentito intervento la cerimonia in ricordo di Giuseppe Saragat che si è tenuta oggi a Palazzo Madama nel giorno del 30esimo anniversario dalla scomparsa del quinto Presidente della Repubblica Italiana.Mattarella ha ricordato Saragat e i suoi principi - "ha fatto della fedeltà alla difesa dei principi di libertà, democrazia, giustizia sociale, la consegna della sua vita" - ...

Sara Errani tuona : “Una squalifica vergognosa - non so se rigiocherò a tennis. Questa è un’ingiustizia” : Sara Errani è intervenuta in merito alla squalifica di dieci mesi inflittale dal TAS di Losanna dopo l’appello chiesto da Nado Italia. Il Tribunale dello Sport ha quintuplicato la condanna iniziale per una positività al doping riscontrata lo scorso anno e per cui aveva già scontato due mesi ma la tennista emiliana non ha accettato il verdetto (che è inappellabile) e ha scritto un post di disappunto su Twitter. Una lunga lettera in cui ...

Lauren Celentano/ Amici 17 - pronta a cantare e ballare : sarà lei la star di Questa finale! : Lauren Celentano è sicuramente una delle migliori di questa edizione e lunedì sera, in occasione della finale, la vedremo cantare e ballare per la felicità dei fan di Amici 2018(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello 2018 - Questa sera sarà eletto il vincitore : Tra pochissime ore prenderà il via l'ultima puntata del Grande Fratello 2018. In gara sono rimasti sei concorrenti. Scopriremo chi tra Alberto e Veronica dovrà lasciare la Casa chi invece si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro [VIDEO]. Il vincitore avrà modo di prendere parte a tante ospitate di alcuni programmi della Mediaset. In questo modo potrà accrescere la sua notorietà. Intanto vi sveliamo che sarà una serata piena di suspense ...

Gli Arctic Monkeys arrivano a Milano : sarà Questa la scaletta del concerto? : Un graditissimo ritorno The post Gli Arctic Monkeys arrivano a Milano: sarà questa la scaletta del concerto? appeared first on News Mtv Italia.

Matteo Gentili/ Sarà l'ex di Paola Di Benedetto il vincitore di Questa edizione? (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili, Sarà davvero l'ex calciatore il vincitore di questa edizione? Si troverà di fronte alla sua fidanzata Alessia Prete l'altra favorita per la finale. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 07:30:00 GMT)