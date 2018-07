Questa non ve l’aspettavate | OnePlus 3 e 3T riceveranno Android P | è ufficiale!

Ariccia - ottantenne tenta di farla finita : 'Con Questa pensione non riesco più a vivere' : Con coraggio e altruismo un 57enne di Ariccia ha salvato un anziano in procinto di gettarsi dal ponte di Ariccia, sulla via Appia. Sabato alle 14,30, con il caldo al culmine della giornata, Carlo ...

Migranti - Bonino batte i pugni sui banchi del Senato : “Sapete come me qual è la verità”. Contestata - ribatte : “Questa non è curva Sud” : “Voi sapete come me qual è la verità, sapete che non esiste nessuna pacchia. Che queste persone non stanno facendo nessuna crociera”. Emma Bonino, senatrice di +Europa, è intervenuta al Senato contro la politica del governo M5s-Lega sulla gestione dei flussi migratori. Dopo aver ricevuto gli applausi dai banchi dell’opposizione, è stata Contestata dalla maggioranza quando ha ricordato che “i sei milioni di immigrati ...

“Non ce la faccio”. A 27 anni - Questa giovane mamma si getta dalla finestra. Una fine terribile : “Ci vediamo in un’altra vita”. Un bigliettino lasciato lì, a pochi passi dalla finestra ancora aperta che per una giovane mamma di 27 anni ha significato la morte, un volo incredibile dal terzo piano, quasi cinque metri di altezza, che non le ha lasciato scampo. Una tragedia assurda arrivata al culmine di una serata con gli amici, in teoria allegra e spensierata, l’ultima prima di quel gesto folle e ...

Europa : Berlusconi - Questa non ci piace - dobbiamo cambiarla perché è nostra famiglia : Roma, 26 lug 15:39 - , Agenzia Nova, - Ci vorrebbe un'Europa diversa, in mano a statisti capaci di condividere le grandi idee e le grandi visioni dei padri fondatori. "Un'Europa capace di una politica estera e di difesa comune perché consapevole di essere portatrice di valori e interessi comuni. Un grande spazio di libertà, governato dai cittadini, e non una sommatoria di egoismi nazionali ...

Spari a bimba rom - Mattarella : «L'Italia non sia il far west. Questa è barbarie» : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca. L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve ...

Maradona - il bersaglio Questa volta è Javier Zanetti : “si mette sempre in mostra - questo non mi piace” : L’ex Pibe de Oro ha attaccato duramente Javier Zanetti, sottolineando come provi sempre a mettersi al centro dell’attenzione Il nuovo bersaglio di Diego Armando Maradona si chiama Javier Zanetti, l’ex Pibe de Oro non le ha mandate a dire al vice-presidente dell’Inter, sottolineando come provi sempre a mettersi al centro dell’attenzione. Foto LaPresse – Mourad Balti Touati Un attacco in piena regola, che ...

F1 - Tronchetti Provera consola Vettel : “errore importante - ma con Questa Ferrari il campionato non è chiuso” : L’amministratore delegato Pirelli ha analizzato l’errore commesso da Vettel, sottolineando però come il campionato non sia affatto chiuso “C’è una cosa da sottolineare che la Ferrari ha dimostrato di essere estremamente competitiva, c’è stato un errore, diventato importante per il campionato, ma con una macchina così competitiva il campionato non è chiuso“. Photo4/LaPresse Lo ha detto ...

Marchionne - la lettera di Elkann ai dipendenti : «Questa è la mia lettera più difficile - Sergio non tornerà» : Nelle ore in cui il Cda della Fca decideva - di fronte a un quadro clinico ormai gravissimo - di affidare a Manley e Camilleri le cariche di ad di Fca e Ferrari che erano di Sergio Marchionne, il ...

Questa donna non vuole che il tuo voto valga quanto quello di un «ignorante» : E se il voto di chi si interessa di politica, si informa, segue il dibattito valesse di più di quello di chi, dichiaratamente, non segue la cosa pubblica? E se Questa invece che una provocazione dal sapore vagamente snob fosse un progetto serio per rendere il voto più diffuso, efficace e informato e dunque le nostre democrazie più vitali e robuste? L’idea ha un nome, si chiama «voto Ponderato», e un’autrice: Dambisa Moyo, economista di fama ...

“Furioso”. Temptation Island - Filippo Bisciglia Questa non la manda giù : La seconda puntata della quinta edizione di Temptation Island ha sbaragliato ogni concorrenza – compresa la temibile fiction di Tutto Può Succedere 3 in onda su Rai1 – e ha fatto volare altissimo il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, tenendo incollati alla TV oltre quasi 4 milioni di telespettatori con uno oltre il 27% di share. Grande soddisfazione in casa Mediaset. “Numeri record anche tra i giovanissimi: ...

Asia Argento rivela su Twitter i pensieri più intimi di Anthony Bourdain : “Non ho mai saputo di Questa sua ossessione” : “Non ho mai saputo di questa sua ossessione. Non me l’ha mai detto. Leggere queste cose mi spezza il cuore”. Asia Argento ha pubblicato sul suo profilo Twitter un documento inedito con gli sfoghi e i pensieri più intimi del compagno Anthony Bourdain, lo chef 61enne suicidatosi nella sua stanza d’albergo a Strasburgo, in Francia, lo scorso 8 giugno. Le riflessioni sulla vita e sulla morte raccolte dal 2000 al 2016 dal ...

La storia non si ricorda degli sconfitti - ma Questa Croazia merita un applauso speciale : una favola che doveva compiersi : La storia la scrive chi vince, per gli sconfitti non c’è posto: ma la Croazia merita un applauso speciale. La favola dei Mondiali di Russia 2018 senza lieto fine Succede sempre, succede da sempre. La storia la scrive chi vince, in tutti gli ambiti. Prima a voce, poi in forma scritta, si sono tramandate sempre le storie dal punto di vista dei vincitori. Per gli sconfitti non c’è mai spazio, se non a margine del racconto, per ...

Tour de France – Degenkolb commovente a Roubaix : “dedico Questa vittoria ad un amico che non c’è più” : Degenkolb commosso ed emozionato dopo la vittoria a Roubaix, nella nona tappa del Tour de France 2018: le parole del tedesco della Trek Segafredo Fantastica vittoria di Degenkolb oggi sul pavè di Roubaix: il 29enne tedesco della Trek Segafredo ha avuto la meglio nella volata finale conquistando un importantissimo successo dal valore inestimabile. Al termine della nona tappa de Tour de France 2018, infatti, Degenkolb ha manifestato tutte le ...