Quellocheconta gov | lo Stato confonde l’educazione finanziaria con la pubblicità alle

(Di lunedì 30 luglio 2018) Non è solo un sperpero di denaro pubblico – comunque di 750mila euro già solo per iniziare -, il portale Internet del Comitato governativo per(Edufin) www..gov.it è molto peggio. Articoli censurati Sorvoliamo sull’enfatizzare come consigli utili una serie di ovvietà quali: “Informati bene” o “Abbi cura dei tuoi soldi”. È però grave che la sezione delle “News” sia zeppa di interviste autocelebrative a membri del comitato e di articoli che gabellano per educazionele campagne delle banche per spingere fondi, polizze ecc. La presidente Annamaria Lusardi dall’America aveva messo in guardia dal lasciare l’educazionein mano a esse (vedi). Arrivata a Roma si è subito italianizzata? Un articolo spaccia per esempio virtuoso l’attività promozionale di Ubi Banca nel “vivaio di futuri giocatori della Juventus”. Ma ...