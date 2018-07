Qual è il prezzo della vita umana?

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dallo scorso giugno quando si è insediato il nuovo governo e il dibattito politico sulla migrazione ha ulteriormente inasprito gli egoismi nazionali degli Stati Membri, la situazione in mare e sulla terra è peggiorata.In mare, sono morti moltissimi migranti nel tentativo di raggiungere l'Europa. Come affermato dall'OIM, nel giugno 2017 si erano registrati oltre 23.000 arrivi in Italia, mentre a giugno di quest'anno circa 3.000 persone sono sbarcate dopo la pericolosa traversata via mare. Si tratta del dato più basso dal 2014 e di un enorme sollievo per chi teme una "invasione" che in realtà non esiste, stando ai dati ufficiali e alle statistiche più affidabili.Ma,è il costo umano di questo risultato?Il costo umano è altissimo sia in termini di decessi che di atmosfera generale. Le morti in mare hanno toccato l'apice a giugno 2018 ...