Quadro rialzista per Anima Holding

Quadro rialzista per PPL : Chiusura del 25 luglio Apprezzabile rialzo per PPL , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dell'1,09% sui valori precedenti. Operatività odierna: A livello operativo, PPL è da comprare ai ...

Quadro rialzista per LafargeHolcim : Chiusura del 17 luglio Apprezzabile rialzo per la big del cemento , tra i componenti del CAC40 , in guadagno dello 0,22% sui valori precedenti. Operatività odierna: Il Quadro tecnico evidenzia una ...

Quadro rialzista per Electronic Arts : Chiusura del 13 luglio Apprezzabile rialzo per Electronic Arts , tra i componenti del Nasdaq 100 , in guadagno dello 0,08% sui valori precedenti. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 148,7 ...

Quadro rialzista per Intercontinental Exchange : Chiusura dell'11 luglio Apprezzabile rialzo per Intercontinental Exchange , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dello 0,31% sui valori precedenti. Operatività odierna: Il Quadro operativo ...

Quadro rialzista per L Brands : Chiusura del 10 luglio Apprezzabile rialzo per la holding di Victoria's Secret , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dell'1,07% sui valori precedenti. Operatività odierna: Su questi prezzi ...

Quadro rialzista per Italmobiliare : Chiusura del 10 luglio Andamento piatto per Italmobiliare , componente del FTSE Italia All-Share , che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%, con un trend di medio periodo impostato ...

Quadro rialzista per Luxottica : Chiusura del 9 luglio Seduta in ribasso per il gruppo di occhialeria , parte del FTSE MIB , che porta a casa un decremento dello 0,36%, ma che mostra un Quadro tecnico di medio periodo positivo. ...

Quadro rialzista per Southwest Airlines : Chiusura del 29 giugno Apprezzabile rialzo per Southwest Airlines , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dello 0,36% sui valori precedenti. Operatività odierna: A livello operativo, Southwest ...

Quadro rialzista per Kansas City Southern : Chiusura dell'11 giugno Apprezzabile rialzo per Kansas City Southern , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dello 0,75% sui valori precedenti. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo,...

Quadro rialzista per ElringKlinger : Chiusura del 7 giugno Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di parti di ricambio per auto , tra i componenti del MDAX , in guadagno dello 0,88% sui valori precedenti. Operatività odierna: L'...

Scatto rialzista per PiQuadro : Protagonista il produttore italiano di pelletteria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,74%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

Quadro rialzista per Mettler-Toledo International : Chiusura del 4 giugno Apprezzabile rialzo per Mettler-Toledo International , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dello 0,64% sui valori precedenti. Operatività odierna: Lo status tecnico di ...

Quadro rialzista per ACS : Chiusura del 4 giugno Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios , tra i componenti dell' Ibex 35 , in guadagno dell'1,04% sui valori precedenti. Operatività odierna: A livello ...

Quadro rialzista per Smurfit Kappa : Chiusura del 30 maggio Seduta in ribasso per Smurfit Kappa , parte del FTSE 100 , che porta a casa un decremento dello 0,64%, ma che mostra un Quadro tecnico di medio periodo positivo. Operatività ...