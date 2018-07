Provaci ancora Amazon | torna il sogno di uno smartphone?

Provaci ancora Prof 8 si farà? Veronica Pivetti a Blogo : "Per ora non se ne parla..." : Provaci ancora Prof è finito con la settima stagione? Sembrerebbe assurdo, vista la tenuta di una fiction diventata una delle più longevi del palinsesto di Raiuno, eppure potrebbe essere davvero così. Durante la nostra intervista a Veronica Pivetti, che da settembre tornerà alla conduzione di Amore Criminale su Raitre, l'attrice ci ha infatti confidato che, per ora, non è in programma la produzione dell'ottava stagione:“Devo darvi una ...