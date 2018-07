Protocollo d’intesa tra Protezione Civile e Terna | insieme nelle emergenze per il

Milano : in prefettura Protocollo d’intesa antiusura : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – Sarà sottoscritto nel pomeriggio, alle 17.30, in prefettura di Milano, un protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella Provincia di Milano che vedrà in campo anche gli istituti bancari. Lo firmeranno il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e il commissario antiracket e antiusura, Domenico Cuttaia: il protocollo servirà a ...

Protocollo d’intesa tra Protezione Civile e Unione Petrolifera : Oggi è stato sottoscritto a Roma il Protocollo d’intesa tra Unione Petrolifera (UP) e Dipartimento della Protezione Civile per avviare una collaborazione strutturata per la prevenzione e gestione di eventi emergenziali e/o calamitosi che determinano difficoltà di approvvigionamento dei prodotti petroliferi. Il Protocollo prevede l’attivazione di un Gruppo di coordinamento tra Dipartimento e UP, con il coinvolgimento delle Aziende associate, per ...

Incendi : Protocollo d’intesa a tutela delle aree naturali protette : Un protocollo d’intesa per le attività antIncendio boschivo a tutela delle aree protette statali. E’ quello che sarà siglato lunedì prossimo, presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del direttore generale del ministero dell’Ambiente Maria Carmela Giarratano, del Comandante generale dell’Arma ...

Grano : si rafforza il Protocollo d’intesa per restare leader mondiali della pasta : Si rafforza, con l’ingresso di due nuovi partner e con la consulenza strategica di un Ente terzo di ricerca, il patto di filiera tra mondo agricolo e cooperativo e industria di trasformazione per aumentare la disponibilità di Grano duro italiano di qualità e sostenibile, che ha l’obiettivo di sostenere gli agricoltori e rafforzare la competitività della pasta italiana. Assosementi, l’Associazione che rappresenta a livello nazionale l’industria ...

Ambiente : sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Guardia Costiera e Marevivo durante l’evento “Mediterraneo da remare” : Nella giornata di ieri, giovedì 28 giugno, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino e il Presidente dell’associazione Marevivo, Rosalba Giugni, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Guardia Costiera e l’associazione ambientalista, finalizzato all’adozione di programmi e iniziative volte a favorire la ricerca scientifica in ambito marino, a realizzare ...