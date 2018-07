Programmi TV di stasera | lunedì 30 luglio 2018 Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11

Programmi TV di stasera - domenica 29 luglio 2018. Su Rai4 la serata finale di Tomorrowland : Tomorrowland Rai1, ore 21.25: L’Allieva – Replica 1×01 Sindrome da cuore insospeso: Ad Alice manca solo l’esame di medicina legale per laurearsi, ma è una ragazza insicura. Una notte, mentre si trova in famiglia a Sacrofano, chiama la nonna che ha trovato la badante russa senza vita. Rai2, ore 21.05: Passione pericolosa Film del 2017 di Jerell Rosales, con James Franco, Paulina Singer. Trama: La diciassettenne Kelley ...

Programmi TV di stasera - sabato 28 luglio 2018. Su Tv8 la differita di Benfica-Juventus : Caldara Rai1, ore 21.25: Ti sposo ma non troppo Film del 2014 di Gabriele Pignotta, con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta. Trama: Le vite di Andrea, giovane ed affascinante donna delusa dall’amore, e Luca, single impenitente che per scelta sfugge all’amore, si incrociano per caso con quelle di Carlotta e Andrea, una coppia in crisi alla vigilia del matrimonio. Rai2, ore 21.05: Mai fidarti della tua ex Film del 2016 di Tom Shell, ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 29 Luglio 2018 - : ...00 Rosario a maria che scioglie i nodi 20:30 Soul con monica mondo 21:00 Angelus di Papa Francesco 21:15 Jane Eyre Film 23:15 Effetto notte 23:45 Benedetta economia 0:45 Rosario da Pompei COMMENTA ...

Programmi TV di stasera - sabato 28 luglio 2018. Su Tv8 la differita di Benfica-Juventus : Caldara Rai1, ore 21.25: Ti sposo ma non troppo Film del 2014 di Gabriele Pignotta, con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta. Trama: Le vite di Andrea, giovane ed affascinante donna delusa dall’amore, e Luca, single impenitente che per scelta sfugge all’amore, si incrociano per caso con quelle di Carlotta e Andrea, una coppia in crisi alla vigilia del matrimonio. Rai2, ore 21.05: Mai fidarti della tua ex Film del 2016 di Tom Shell, ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 28 Luglio 2018 - : ...45 Blue Bloods serie tv 23:35 TG2 Dossier 0:20 TG2 Storie RAI 3 19:00 Tg3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Brunori SA 21:30 Master & Commander: Sfida ai confini del mare Film 23:45 TG3 Mondo 0:05 TG ...

Programmi TV di stasera - venerdì 27 luglio 2018. Su Rai1 Velvet Collection : Velvet Collection Rai1, ore 21.25: Velvet Collection - 1^Tv Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Un passo alla volta: Manolito, sempre più attratto da Lourdes, non sa decidersi con Ines e Macarena annuncia a Eduard la sua intenzione di separarsi non appena si sarà ristabilito dall’infarto. Pedro, intanto, non riesce ad accettare la morte di Rita. Clara è gelosa ...

Stasera in tv Programmi tv venerdì 27 luglio 2018 : Sport in tv . Seconda serata F ilm . Ghost Rider: Spirito di vendetta con Nicolas Cage, su Italia 2 , ch120, alle 23; Elser 13 minuti che non cambiarono la storia su Rai Movie , ch24, alle 23:10;...

Programmi TV di stasera - giovedì 26 luglio 2018. Su Rai3 The Program : Ben Foster in The Program Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Piccole stelle: Una ragazzina di 12 anni (Enrica) con un futuro d’attrice viene trovata in coma dalla madre nel suo letto dopo aver bevuto una bottiglia d’acqua contenente barbiturici. I sospetti cadono subito sulla sorella (Cecilia) perché è stata lei a portarle ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 26 Luglio 2018 - : ...15 The winner is 0:30 Madre mia Tv 2000 19:00 Attenti al lupo 19:30 Sconosciuti 20:00 Rosario a maria che scioglie i nodi 20:30 Tg 2000 20:45 Soul con monica mondo 21:15 Speechless serie tv 22:00 ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 luglio 2018. Enrico Mentana propone Speciale TgLa7 dedicato a Sergio Marchionne : Sergio Marchionne Rai1, ore 21.25: SuperQuark La puntata di SuperQuark si aprirà con un documentario della serie “Blu Planet” della BBC che porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. A seguire, il mondo senza vaccini: un viaggio tra passato e presente, per scoprire la sorte a cui siamo scampati. Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni, sono andate a intervistare uno fra i 30 scienziati under 30 più ...

Stasera in tv - Programmi tv di giovedì 26 luglio 2018 : Sport in tv " Seconda serata F ilm . Tezz su Rai Movie , ch24, alle 22:45; Hatfields e McCoys: Cattivo sangue con Jeff Fahey, Christian Slater, su Cine Sony , ch55, alle 22:45; Il caso Freddy ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 luglio 2018. Su Rai1 SuperQuark : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark La puntata di SuperQuark si aprirà con un documentario della serie “Blu Planet” della BBC che porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. A seguire, il mondo senza vaccini: un viaggio tra passato e presente, per scoprire la sorte a cui siamo scampati. Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni, sono andate a intervistare uno fra i 30 scienziati under 30 più ...

Programmi TV di stasera - martedì 24 luglio 2018. Su Rai1 The Good Doctor : Freddie Highmore in The Good Doctor Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×4 – Scelte difficili: Una donna incinta insiste per far rimuovere al bambino che ha in grembo un tumore. Sia dal punto di vista clinico che da quello legale il caso è molto complesso, l’intervento è altamente rischioso e Shaun dovrà valutare tutte le difficoltà. 1×5 – Soltanto la verità: Shaun segue il caso di un bambino malato di osteosarcoma al ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 24 Luglio 2018 - : ...15 Tu si que vales 0:35 La notte vola Tv 2000 19:00 Attenti al lupo 19:30 Sconosciuti 20:00 Rosario a maria che scioglie i nodi 20:30 Tg 2000 20:45 Soul con monica mondo 21:15 Totò e Cleopatra Film ...