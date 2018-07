Principi informatori - Coni 'chiarisca' : In sostanza, dunque, l'ufficio sport di Palazzo Chigi non ha proceduto all'approvazione, rinviando al Comitato olimpico la tematica per avere spiegazioni su una serie di articoli, tra i quali quello ...

Figc - Fabbricini : 'Elezioni solo dopo la risposta del Governo sui Principi informatori' : ' Sono convinto che ci voglia una forma di rispetto verso il Governo, sappiamo che stanno lavorando sui principi informatori per cui non mi sento in grado di non aspettare la loro risposta'. Così il ...