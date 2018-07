Pressione Fiscale | quella reale si attesta al 48 | 3% | nel 2019 potrebbe aumentare

Blastingnews

(Di lunedì 30 luglio 2018) Se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno possiamo dire che larispetto a soli 4 anni fa, nel 2014, è in calo. Ma, come ha certificato una recente indagine della Cgia di Mestre, rimane, comunque, notevolmente elevata. Infatti, secondo quanto risulta al Centro Studi dell'associazione degli artigiani nel 2018 dovrebbersi intorno al 48,3%. Ma, il problemaè che, secondo le previsioni della Cgia stessa, c'è la concreta possibilità che nel corso del prossimo anno laarrivi a percentuali ben più elevate. Le conclusioni degli esperti della Cgia In base ai dati del report prodotto dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre la" sarebbe superiore di ben il 6,1% rispetto aufficiale calcolata dall'Istat, che siintorno al 42,2%. Per gli esperti dell'Ufficio studi dell'associazione degli artigiani si ...