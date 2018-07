Premier League | i malumori di Mourinho

Juve - si allontana Digne : è a un passo dalla Premier League : Come riporta El Diario Sport , l'ex Roma è vicinissimo all' Everton e a confermarlo è anche il tecnico dei Toffees , Marco Silva: 'Siamo interessati al giocatore e speriamo di ottenere subito questo ...

La Premier League resta su Sky : 230 match a stagione in esclusiva : Il calcio internazionale ormai da tempo è uno dei fulcri della programmazione Sky e lo sarà anche nella stagione che sta per prendere il via. Il nuovo canale Sky Sport Football, visibile al tasto 202, trasmetterà infatti anche la Premier League inglese, ormai da tempo uno dei campionati europei più avvincenti. Sono diversi i motivi […]

Premier League contro la pirateria : ottenuto ordine per bloccare streaming illegali : La lega inglese ha ottenuto un ordine da parte della Corte Suprema per bloccare gli streaming illegali delle gare.

Premier League - le quote per la prossima stagione : il duello Guardiola-Sarri : Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed estimatore. Basta un occhio alle quote sulla prossima stagione del calcio inglese e subito si capisce che il Manchester City è ...

Chelsea - Sarri : "Premier League meglio della Serie A"/ "Ricordo stupendo di Napoli. Su de Laurentiis..." : Chelsea, Sarri: "Premier League meglio della Serie A". Conferenza stampa del nuovo tecnico dei Blues: le sue parole su Napoli e Aurelio de Laurentiis.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Sarri : "Premier League meglio della A" : "Per me è una sfida difficile ma affascinante, so che sarà difficilissimo qui perché ci sono gli allenatori e i giocatori più forti del mondo" dice Sarri. "Non ho chiesto consigli a nessuno, voglio ...

Premier League - il saluto di Conte : 'Due anni di successi - grazie Chelsea' : 'grazie al Chelsea per due anni indimenticabili e per il duro lavoro che ci ha permesso di vincere insieme Premier League e Fa Cup': Antonio Conte, con un messaggio all'Ansa, chiude la sua esperienza ...

Roma - porte scorrevoli : Alisson verso la Premier League - mentre si avvicina Areola : Il brasiliano è conteso tra Chelsea e Liverpool, con quest'ultima società in vantaggio. Il sostituto potrebbe essere il neo campione del mondo, propenso al trasferimento nella Capitale

Manchester United - Mourinho si lamenta : 'La Premier League inizia troppo presto' : Tra questi l'unico che si giocherà la finale e potrà far ritorno ai Red Devils da campione del mondo è il francese Paul Pogba, mentre i restanti sei hanno concluso sabato la loro esperienza Mondiale ...

Il calcio sbarca su Facebook : Premier League in diretta sui social : Dopo Amazon, anche Facebook entra nel ricchissimo business dei diritti tv legati al calcio. Secondo il Times, il social media di Mark Zuckerberg si sarebbe aggiudicato i diritti per la trasmissione ...

Brooks - dai consigli di Bale e Giggs alla Premier League : ROMA - Ryan Giggs non ha mai sfiorato l'argomento della gratitudine per una ragione molto semplice, perché non si aspettava e neppure pretendeva una riconoscenza infinita da parte dei dirigenti del ...

Facebook trasmetterà la Premier League nel sud-est asiatico : affare da 200 milioni : La Premier League sbarca su Facebook: accordo da 200 milioni per trasmettere le gare nel sud-est asiatico.

Amazon - dopo la Premier League il colosso statunitense punta la Liga : dopo aver acquistato i diritti per alcune partite di Premier League, Bezos punta il massimo campionato spagnolo per ampliare la propria offerta.