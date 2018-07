“Potrebbe scoppiare” Cosa sta succedendo a questo ragazzo di 24 anni Parenti e amici

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018) Questa storia è molto, molto particolare. La “passione” per la chirurgia estetica da un po’ dia questa parte sta sfuggendo davvero di mano a molti. Soprattutto da quando tramite i social i vip postano continuamente i loro make up e i loro aspetti fisici. Così, ecco che alcuni ragazzi sviluppano delle vere e proprie manie e cercano in tutti i modi di somigliare al loro personaggio famoso preferito. Per non parlare poi di quelli che nel tempo hanno anche deciso di assomigliare a personaggi famosi che non sono mai esistiti: avrete tutti presente la Barbie Umana e i vari Ken umani che si aggirano tra tv e social… Bene, qui siamo ad un altro caso limite. E il protagonista di questa assurda storia è un 24enne “con l’ossessione per Kylie Jenner” che ha pompato così tanto le sue labbra da indurree familiari a temere che la sua bocca potesse ...