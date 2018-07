Porsche Taycan - Prime informazioni sull' elettrica da 600 CV

Porsche Taycan - la supercar elettrica spiata tra i cordoli del mitico Nurburgring [VIDEO] : La prima supercar 100% elettrica di Casa Porsche è stata immortalata mentre effettua test in pista sul temibile Inferno Verde Porsche si prepara alla rivoluzione elettrica con i primi test in pista della Taycan, prima supercar 100% elettrica del Costruttore tedesco. La Porsche Taycan è stata infatti immortalata da un video spia mentre effettua i primi test fra i cordoli sul circuito più temuto al mondo, ovvero il Nurburgring, ...

Si chiama Taycan la prima Porsche elettrica. La casa investe 6 miliardi di euro : STOCCARDA – Taycan. Ecco il nome della prima vettura elettrica della Porsche, finora nota come Mission E.La denominazione intende ribadire la totale appartenenza di questa vettura alla...