POLITICA & MEDIA Se l' azienda-partito del Sudtirolo fa shopping di giornali in Italia

FINANZA E POLITICA/ Da S&P's la prima "bordata" dei mercati sul Governo Lega-M5s : Ieri Standard & Poor's ha tagliato le stime sulla crescita dell'Italia e ha chiaramente detto che la POLITICA interna è il principale rischio per il Paese. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:42:00 GMT)

Crescita - Standard & Poor’s taglia le stime per il 2018 : “POLITICA interna principale rischio” : Standard & Poor’s rifà i conti sull’Italia. L’agenzia di rating ha tagliato le stima sulla Crescita del Pil della Penisola: per il 2018 è ora atteso un +1,3% contro il precedente 1,5%. Stabili all’1,2% le previsioni per il 2019. Secondo S&P “l’incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una Crescita più lenta degli investimenti”. Secondo l’agenzia “la politica ...

