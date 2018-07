Polemiche in Germania per orso bianco ucciso alle Svalbard

Germania - Ozil lascia la nazionale dopo le Polemiche per la foto con Erdogan : 'Razzismo e mancanza di rispetto' : Mesut Oezil si ritira dalla nazionale tedesca, dopo le polemiche seguite alle foto scattate con il presidente turco Erdogan prima dei mondiali di Russia. 'Non giocherò più per la Germania a livello ...

Mondiali 2018 - Polemiche in Germania : Mai i tedeschi erano usciti durante la fase a gironi in una Coppa del Mondo. Per questo servono risposte e servono in fretta. L'eliminazione non può esser accettata, non può esser giustificata. Non ...