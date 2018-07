Plizzari | “con Portogallo non meritavamo ko | orgoglioso della squadra”

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) “E’ impossibile spiegare il nostro stato d’animo dopo una partita del genere, non ci sono le parole giuste per descriverlo.. perché dopo aver dimostrato che coglioni abbiamo sotto, dopo non aver mai getta la spugna, non cila sconfitta, eppure è andata così”. Così su Instagram, Alessandro, portiereNazionale Under 19, all’indomanisconfitta per 4-3 ai supplementari contro ilnella finale del campionato europeo di categoria. “Una cosa vorrei dirla anch’io ai miei compagni di squadra, sonodi noi, grazie per queste emozioni, ricordi che rimarranno sempre nel mio cuore..! Fiero di essere italiano!”, conclude. (AdnKronos)L'articolo: “connonko,squadra” CalcioWeb.