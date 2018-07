Piogge torrenziali in Malesia | allagamenti in diverse parti del Paese

India - Piogge torrenziali : oltre 50 morti : 19.49 Sono oltre 50 i morti accertati, fra cui diverse donne e bambini, della violenta ondata di piogge monsoniche che ha investito il nord dell'India, soprattutto lo stato dell'Uttar Pradesh, il più popoloso del Paese, e che continuerà,stando ai meteorologi, almeno per altre 48 ore. Abitazioni crollate,frane e smottamenti Almeno sei i morti nella sola Agra,città del Taj Mahal. I feriti sono almeno 53 e oltre 200 le abitazioni distrutte. ...

Piogge torrenziali in Colombia : un morto e 20 feriti per l’esondazione del fiume Fonce : Piogge torrenziali in Colombia: le intense precipitazioni hanno provocato l’esondazione del fiume Fonce nel dipartimento Colombiano di Santander, generando gravissimi danni, la morte di un bambino e facendo registrare almeno 20 feriti nella località di San Gil. Il comandante dei vigili del fuoco locali ha reso noto che le Piogge hanno provocato frane di fango che hanno trascinato via veicoli: si teme che vi siano ulteriori vittime. Col ...

Piogge torrenziali a Varese : l'asfalto cede - in centro si apre una voragine : ll manto stradale eroso dal torrente Vallonte che scorre sotto la zona del mercato cittadino, ingrossato dal nubifragio

Piogge torrenziali nelle Filippine : allagamenti nell’area metropolitana di Manila : Piogge torrenziali hanno generato allagamenti nell’area metropolitana di Manila, capitale delle Filippine: secondo quanto reso noto dall’Autorità per lo sviluppo dell’area metropolitana risultano allagati i quartieri e distretti di Barangay Talon Roxas, R.Papa Manila, E.Rod Delos Santos e Dona Camerun. Il Consiglio inter-agenzia per la mobilità urbana ha attivato servizi di trasporto di emergenza in diverse zone della ...

Piogge torrenziali in India : caos a Mumbai : caos a Mumbai a seguito di quattro giorni di Piogge torrenziali: violente precipitazioni nella capitale finanziaria dell’India hanno mandato in tilt i trasporti pubblici e rallentato il traffico. In diverse aree della città sono state installate pompe per drenare l’acqua: segnalati allagamenti anche in alcune scuole della periferia. La situazione meteo caratterizzata da forte maltempo dovrebbe durare almeno fino a giovedì. L'articolo ...

Maltempo USA - 2 tempeste di sabbia in 2 giorni in Arizona : un muro di polvere avvolge le città - Piogge torrenziali e forti venti [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...

Piogge torrenziali in Giappone : il bilancio provvisorio delle vittime sale a 141 - numerosi dispersi [GALLERY] : 1/42 AFP/LaPresse ...

Serbia colpita da Piogge torrenziali e forti venti :

Maltempo - Piogge torrenziali in Serbia : temporali e forti venti : Una nuova ondata di Maltempo con piogge torrenziali, grandine e forti venti ha colpito nelle ultime ore vaste regioni della Serbia, in particolare al nord e all’ovest del Paese, dove allagamenti e fiumi in piena stanno creando problemi alla viabilità. Lo stato di emergenza è stato decretato in diverse località come Arandjelovac, Ivanjica, Ljig. A causa dello straripamento di numerosi corsi d’acqua vaste zone del Paese sono allagate e ...

Piogge torrenziali in Giappone : 2 morti e centinaia di migliaia di evacuati : In diverse prefetture del Giappone centrale e occidentale centinaia di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case negli ultimi due giorni, a causa delle Piogge torrenziali che si sono abbattute sul Paese, causando esondazioni e frane. Il maltempo ha causato finora due vittime. L’Agenzia meteorologica Giapponese ha definito “storica” l’entità delle precipitazioni, e ha avvertito che le Piogge ...

Maltempo in Romania - 4 morti e 250 evacuati per le Piogge torrenziali nel dipartimento di Covasna [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo - Piogge torrenziali in Serbia : danni e allagamenti : piogge torrenziali accompagnate da grandine e forti venti hanno colpito nelle ultime ore buona parte della Serbia, causando allagamenti e seri problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le zone maggiormente interessate dal Maltempo sono state quelle del nord e del centro del Paese, dove in alcuni casi è stato necessario evacuare gli abitanti di case e villaggi minacciati dall’acqua alta. Il livello dei maggiori fiumi che ...

Thailandia - Piogge torrenziali ostacolano i soccorsi : giovani bloccati in grotta : Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Continua a leggere L'articolo Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta proviene da NewsGo.

