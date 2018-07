Picchia e minaccia la moglie | arrestato 36enne catanzarese

Falconara - fruttivendolo Picchiato. "Minacciavano di dar fuoco a tutto" : Falconara , Ancona, , 23 luglio 2018 - Assume contorni sempre più inquietanti l'episodio accaduto martedì scorso in piazza Fratelli Bandiera , dove un commerciante è stato pestato da quattro persone ...

“Mi Picchiava e mi minacciava : ‘ti uccido putt…’. Oggi ho detto basta” : Maria è una mamma e nonna di Udine da due anni protagonista di una storia burrascosa, culminata in un terribile episodio domenica scorsa. "Mi ha picchiato selvaggiamente e minacciata di morte, urlando 'puttana ti uccido', ma ho detto basta". Per la prima volta Maria ha chiamato i carabinieri: "Volevo rompere la catena di violenza".Continua a leggere

Roma - maestro Islam maltrattava e Picchiava bambini : arrestato/ Torpignattara - piccoli minacciati di morte : Roma, maestro Islam maltrattava e picchiava bambini: arrestato un 28enne. Ultime notizie, Torpignattara: l'insegnante di Corano ha minacciato di morte i piccoli(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Como : Picchia e minaccia madre e fratelli per farsi dare soldi - arrestato : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Da tempo era diventato l’incubo della sua famiglia: per farsi dare soldi non esitava a picchiare e minacciare la madre e i fratellini. Fino a quando i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. E’ accaduto ieri a Lurate Caccivio, nel comasco, a un 22enne di origine marocchina. Il giovane dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’arresto giunge al ...

Usura ed estorsione a Roma - 9 arresti : imprenditori minacciati e Picchiati. Sequestrati 11 milioni tra beni e società : Nove misure cautelari e un sequestro di beni e società per un valore di 11 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di un'associazione criminale ...

Modena - Picchia e minaccia la compagna : “ho l’acido”/ 58enne arrestato mentre tenta rapimento figlia di 3 anni : Modena, picchia e minaccia di lanciare l'acido alla compagna 29enne: ultime notizie, 58enne italiano arrestato con molteplici accuse mentre tenta di rapire la figlia di 3 anni(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:58:00 GMT)

Cusano - minacciava e Picchiava i compagni di scuola. Arrestato bullo di 16 anni : Cusano Milanino , Milano, 7 giugno 2018 - E' finito in arresto in una comunità il sedicenne di Cusano Milanino , accusato di aver compiuto atti persecutori nei confronti di almeno due compagni di ...

Sorpreso a suonare i campanelli delle case - ragazzino Picchiato e minacciato da una coppia a Budoia - in provincia di Pordenone : Sorpreso a suonare ai citofoni di alcune abitazioni, senza motivo, è stato preso e picchiato da una coppia. È successo a un ragazzino di 12 anni di Budoia, in provincia di Pordenone, e il fatto risale allo scorso 18 maggio. Come si legge su Il Messaggero Veneto, due coniugi, di 57 e 65 anni, in via dei Pozzi, hanno picchiato e minacciato il ragazzino, mentre cercava di allontanarsi con la sua bici dopo aver commesso la bravata. I ...