Petrolio | riserve globali lievemente diminuite nel 2017 | -0 | 2% rispetto al 2016 Ma la

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ledi greggio sono leggermentelo scorso anno, con un meno 0,2%al, principalmente per la riduzione in alcuni paesi dell’Opec, il cartello degli esportatori che si conferma al primo posto perpossedute (pari al 72% del totale mondiale). A svettare su tutti è il Venezuela, seguito da Arabia Saudita e Canada, secondo la 17ª World Oil, Gas and Renewables Review dell’Eni, la rassegna statistica mondiale su, gas naturale e fonti rinnovabili. L’ultima edizione dello studio condotto dal cane a sei zampe è in particolare dedicata a, produzioni, consumi, import/export e prezzi del, con un focus particolare sulla qualità dei greggi e sull’industria della raffinazione. La produzione petrolifera mondiale è rimasta pressoché allo stesso livello del(+0,3%). Nell’area non Opec, recita un comunicato, ...