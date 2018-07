Persona 5 | arrivano le action figure di Haru | Ryuji e Makoto

Persona 3 : Dancing in Moonlight e Persona 5 : Dancing in Starlight arrivano in occidente il prossimo anno : Re, regine, androidi e gatti parlanti a rapporto! Tutti sono benvenuti per unirsi ai propri Personaggi preferiti sulla pista da ballo in Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight quando saranno disponibili in America e in Europa all'inizio del 2019 per PlayStation 4 e PlayStation Vita. I fan di Persona 3, Persona 5 e i nuovi arrivati sono invitati al Club Velvet per una magica festa danzante che non dimenticheranno ...