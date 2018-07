Persol | 100 anni | non sentirli | e una campagna ironica

vanityfair

(Di lunedì 30 luglio 2018)è da sempre sinonimo di eccellenza made in Italy grazie ai materiali ricercati, alla lavorazione artigianale e alle forme avanguardiste dei suoi occhiali. Pensi infatti ae sai che protegge da sempre i nostri occhi oltre a quelli, per esempio, degli autisti dei tram torinesi, degli scalatori dell’Everest, dei divi del cinema, degli intellettuali e delle personalità eccentriche. Oggi, con 100di esperienza alle spalle,non guarda più solo al presente ma vuole andare oltre ed essere sempre più di tendenza. Senza smettere di ribadirci il concetto che un oggetto di ottima fattura non ha età. Lo fa con la sua nuova piattaforma di comunicazione Good Point Well Made che ha lo scopo di far prendere una pausa dall’era frenetica che, giorno dopo giorno, ci assorbe sempre più, e dell’importanza di ironizzare (e sorridere) sui cliché quotidiani. Ci invita insomma a ...