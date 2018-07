laragnatelanews

: Pericolo dispensa durante le vacanze: come evitare spiecevoli infestazioni - - evyna : Pericolo dispensa durante le vacanze: come evitare spiecevoli infestazioni - -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Appena aumentano le temperature il rischio dida insetti nel cibo è sempre dietro l’angolo.Quando poi partiamo lasciano le dispense con cibo non controllato, i rischi aumentano e le provviste diventano vittime delle tignole, più comunemente chiamate farfalline del cibo, pronte ad infestare non solo i cibi secchi. Così al rientro delleritroviamo le antipatiche farfalline aggirarsi per casa e da li la caccia per individuarne il punto iniziale di infestazione: attaccano farina, pasta, legumi, riso, biscotti, frutta secca. La disinfestazione deve essere fatta in modo radicale, altrimenti continueranno a moltiplicarsi. Per prima cosa dobbiamo capire con quale insetto abbiamo a che fare, poiché anche se per noi sono tutte farfalline del cibo, ne esistono differenti specie, con caratteristiche specifiche. Tignole: sono piccole farfalline con ...